Fogo atinge área externa de sacolão em Venda Nova

Um incêndio atingiu a área externa de um sacolão na Rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova, em Belo Horizonte, na manhã deste sábado (12/9). O estabelecimento estava fechado no momento da ocorrência, e ninguém ficou ferido.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco depois das 6h30. Antes que as equipes chegassem ao local, pessoas que estavam nas proximidades tentaram controlar o fogo utilizando mangueiras de jardim.

De acordo com relatos repassados aos bombeiros, pessoas em situação de rua teriam ateado fogo em materiais como caixotes de madeira e papelão. As chamas, porém, teriam saído do controle e alcançado a estrutura de um toldo do sacolão.

Segundo os militares, não foram identificados indícios de que o incêndio tenha sido provocado de maneira intencional.

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O fogo permaneceu concentrado na área externa do estabelecimento. Equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar os focos e, na sequência, realizaram o trabalho de rescaldo. Ao todo, aproximadamente 500 litros de água foram utilizados durante o atendimento da ocorrência.