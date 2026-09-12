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INCÊNDIO

Fogo atinge área externa de sacolão em Venda Nova

Estabelecimento estava fechado quando as chamas começaram. Pessoas que estavam nas proximidades tentaram conter o incêndio antes da chegada dos bombeiros

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Estado de Minas
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Repórter
12/09/2026 15:15

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Apesar do susto, ninguém ficou ferido
Apesar do susto, ninguém ficou ferido crédito: Abastecer Letícia/Reprodução

Um incêndio atingiu a área externa de um sacolão na Rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova, em Belo Horizonte, na manhã deste sábado (12/9). O estabelecimento estava fechado no momento da ocorrência, e ninguém ficou ferido.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado pouco depois das 6h30. Antes que as equipes chegassem ao local, pessoas que estavam nas proximidades tentaram controlar o fogo utilizando mangueiras de jardim. 

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De acordo com relatos repassados aos bombeiros, pessoas em situação de rua teriam ateado fogo em materiais como caixotes de madeira e papelão. As chamas, porém, teriam saído do controle e alcançado a estrutura de um toldo do sacolão. 

Segundo os militares, não foram identificados indícios de que o incêndio tenha sido provocado de maneira intencional.

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O fogo permaneceu concentrado na área externa do estabelecimento. Equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram controlar os focos e, na sequência, realizaram o trabalho de rescaldo. Ao todo, aproximadamente 500 litros de água foram utilizados durante o atendimento da ocorrência.

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