Com 8,3 mil atletas inscritos, Corrida Verdemar movimenta a Pampulha

Foi dada a largada para os atletas dos percursos de 21 km e 10 km da 4° edição da Corrida Verdemar, na manhã deste domingo (18/10), na Praça Nova, na Pampulha, em Belo Horizonte. A programação esportiva segue ao longo da manhã, com a largada dos 5 km, seguida pela caminhada de 2 km e a prova infantil. O evento reúne 8,3 mil inscritos e tem a expectativa de receber mais de 10 mil pessoas, entre corredores, familiares e visitantes.

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A principal novidade desta edição é a estreia do percurso de 21 km, que amplia as opções para os participantes ao lado das distâncias de 10 km e 5 km. Além das provas, a organização preparou uma estrutura com atividades de bem-estar, música, degustações e experiências oferecidas pelo supermercado e por marcas parceiras.

Experiências na arena

A programação vai além das pistas. Ao longo da manhã, os participantes podem aproveitar diferentes ativações na Arena Verdemar, com degustação de produtos, massagens, espaços para descanso e música, bicicletas tecnológicas com simuladores e mesa de pingue-pongue, entre outras atrações.

A música também acompanha os atletas durante a prova. Um DJ anima o público na largada, na chegada e em um ponto do percurso. A programação inclui ainda um show da Banda Divas.

A proposta é oferecer atividades para quem participa das corridas e para os familiares e visitantes que acompanham o evento, transformando a manhã em uma programação de esporte e lazer na região da Pampulha.

Kits recheados

Os kits dos participantes são outro destaque da corrida. Com preços entre R$ 120 e R$ 230, as opções foram divididas em versões básica e completa, ambas com camiseta exclusiva desenvolvida pela marca VORR para a prova.

O kit completo, que reúne mais de 50 itens, teve as inscrições esgotadas em menos de três horas. Já a versão básica inclui nove produtos selecionados e foi pensada como uma alternativa mais acessível aos participantes.

Os corredores também recebem uma sacola sustentável da coleção Verdemar em parceria com a Elvira Matilde. Reutilizável, a peça integra a proposta de oferecer itens que possam continuar sendo utilizados depois da corrida.

Premiação

Além de completar os percursos, os corredores também disputam posições entre os melhores colocados. Nas provas de 21 km, 10 km e 5 km, os cinco primeiros atletas das categorias masculina e feminina receberão um troféu ou uma medalha especial.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice