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PERIGO

MG: família é expulsa de casa por incêndio, que pode ser criminoso

Chamas derrubaram o telhado do imóvel e família precisou deixar a casa às pressas no Norte de Minas. Jovem de 22 anos foi detido como suspeito

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Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
18/10/2026 10:02

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Incêndio que pode ter sido criminoso expulsa família de casa em Salinas, no Norte de Minas. Suspeito de 22 anos foi detido
Incêndio que pode ter sido criminoso expulsa família de casa em Salinas, no Norte de Minas. Suspeito de 22 anos foi detido crédito: CBMMG

Um incêndio expulsou uma família de casa enquanto consumia a edificação na noite de sábado (17/10), por volta das 21h30, em Salinas, no Norte de Minas.

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Ninguém se feriu, contudo o fogo comprometeu a integridade do imóvel ao destruir dois de seus quatro cômodos e derrubar a cobertura da edificação, segundo informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

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Um homem de 22 anos foi identificado e detido no local como suspeito de envolvimento no início das chamas.

O calor intenso comprometeu as vigas e os apoios de sustentação da casa, provocando o desabamento da estrutura do telhado.

O avanço do fogo também colocou em perigo direto o restante da residência e os imóveis vizinhos.

Como foi o combate às chamas?

Equipes do 8º Pelotão de Bombeiros Militar responderam ao chamado e adotaram linhas diretas de ataque e métodos de confinamento para impedir a propagação das labaredas.

“Graças à rápida intervenção e técnicas de confinamento da guarnição, as chamas foram controladas antes que se alastrassem para o restante da casa ou para as residências vizinhas”, informou o CBMMG.

Após a contenção dos focos ativos, os militares realizaram o trabalho de rescaldo com o objetivo de eliminar brasas ocultas e afastar o risco de reignição.

Devido aos danos provocados pelo colapso do telhado e à instabilidade estrutural das paredes, os moradores receberam orientação técnica da guarnição para deixar o imóvel imediatamente.

A Defesa Civil Municipal foi notificada e designada para vistoriar o local, avaliar o grau de risco e definir a interdição da moradia.

A Polícia Militar participou da operação na contenção do perímetro e conduziu o jovem de 22 anos à delegacia da Polícia Civil. A perícia técnica foi acionada para apurar a autoria, a motivação e as circunstâncias exatas que provocaram as chamas no endereço.

Ocorrências de fogo em estruturas residenciais mobilizaram os socorristas na mesma cidade em período recente.

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Em 11 de setembro de 2026, bombeiros atuaram em uma casa no bairro Alto São João, às margens da MGC-342, em Salinas, onde chamas também provocaram a queda de parte do telhado e a destruição de móveis, além de envolverem o resgate de um botijão de gás com vazamento, sem deixar feridos.


Resposta e atendimento

  • Início e alarme da emergência: registro de chamas em residência unifamiliar no bairro São Pedro por volta das 21h30
  • Resposta das guarnições: deslocamento do 8º Pelotão de Bombeiros Militar com técnicas de ataque e confinamento
  • Danos e perdas materiais: colapso da cobertura do telhado e queima de dois dos quatro cômodos do imóvel
  • Contenção e trabalho preventivo: extinção do fogo principal seguida por manobras de rescaldo contra reignição
  • Encaminhamento e perícia técnica: condução de suspeito de 22 anos pela Polícia Militar e acionamento da Defesa Civil para vistoria da casa

Incêndios residenciais

  • Prevenção e revisão periódica: inspeção visual em fiações elétricas, tomadas com sobrecarga de aparelhos e mangueiras de botijão de gás
  • Evacuação rápida: abandono imediato do imóvel por todos os ocupantes assim que for detectada fumaça ou chama densa
  • Não retorno à edificação: proibição de retorno aos cômodos para resgatar documentos, pertences pessoais ou animais após sair do imóvel
  • Comunicação de emergência: acionamento imediato do Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193 e da Polícia Militar pelo 190
  • Atenção a danos estruturais: permanência fora de edificações que sofreram colapso de telhado ou rachaduras térmicas nas paredes

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