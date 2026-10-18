MG: família é expulsa de casa por incêndio, que pode ser criminoso
Chamas derrubaram o telhado do imóvel e família precisou deixar a casa às pressas no Norte de Minas. Jovem de 22 anos foi detido como suspeito
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Um incêndio expulsou uma família de casa enquanto consumia a edificação na noite de sábado (17/10), por volta das 21h30, em Salinas, no Norte de Minas.
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Ninguém se feriu, contudo o fogo comprometeu a integridade do imóvel ao destruir dois de seus quatro cômodos e derrubar a cobertura da edificação, segundo informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).
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Um homem de 22 anos foi identificado e detido no local como suspeito de envolvimento no início das chamas.
O calor intenso comprometeu as vigas e os apoios de sustentação da casa, provocando o desabamento da estrutura do telhado.
O avanço do fogo também colocou em perigo direto o restante da residência e os imóveis vizinhos.
Como foi o combate às chamas?
Equipes do 8º Pelotão de Bombeiros Militar responderam ao chamado e adotaram linhas diretas de ataque e métodos de confinamento para impedir a propagação das labaredas.
“Graças à rápida intervenção e técnicas de confinamento da guarnição, as chamas foram controladas antes que se alastrassem para o restante da casa ou para as residências vizinhas”, informou o CBMMG.
Após a contenção dos focos ativos, os militares realizaram o trabalho de rescaldo com o objetivo de eliminar brasas ocultas e afastar o risco de reignição.
Devido aos danos provocados pelo colapso do telhado e à instabilidade estrutural das paredes, os moradores receberam orientação técnica da guarnição para deixar o imóvel imediatamente.
A Defesa Civil Municipal foi notificada e designada para vistoriar o local, avaliar o grau de risco e definir a interdição da moradia.
A Polícia Militar participou da operação na contenção do perímetro e conduziu o jovem de 22 anos à delegacia da Polícia Civil. A perícia técnica foi acionada para apurar a autoria, a motivação e as circunstâncias exatas que provocaram as chamas no endereço.
Ocorrências de fogo em estruturas residenciais mobilizaram os socorristas na mesma cidade em período recente.
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Em 11 de setembro de 2026, bombeiros atuaram em uma casa no bairro Alto São João, às margens da MGC-342, em Salinas, onde chamas também provocaram a queda de parte do telhado e a destruição de móveis, além de envolverem o resgate de um botijão de gás com vazamento, sem deixar feridos.
Resposta e atendimento
- Início e alarme da emergência: registro de chamas em residência unifamiliar no bairro São Pedro por volta das 21h30
- Resposta das guarnições: deslocamento do 8º Pelotão de Bombeiros Militar com técnicas de ataque e confinamento
- Danos e perdas materiais: colapso da cobertura do telhado e queima de dois dos quatro cômodos do imóvel
- Contenção e trabalho preventivo: extinção do fogo principal seguida por manobras de rescaldo contra reignição
- Encaminhamento e perícia técnica: condução de suspeito de 22 anos pela Polícia Militar e acionamento da Defesa Civil para vistoria da casa
Incêndios residenciais
- Prevenção e revisão periódica: inspeção visual em fiações elétricas, tomadas com sobrecarga de aparelhos e mangueiras de botijão de gás
- Evacuação rápida: abandono imediato do imóvel por todos os ocupantes assim que for detectada fumaça ou chama densa
- Não retorno à edificação: proibição de retorno aos cômodos para resgatar documentos, pertences pessoais ou animais após sair do imóvel
- Comunicação de emergência: acionamento imediato do Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193 e da Polícia Militar pelo 190
- Atenção a danos estruturais: permanência fora de edificações que sofreram colapso de telhado ou rachaduras térmicas nas paredes