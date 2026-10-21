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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

'Estou morrendo', diz vítima de violência doméstica ao pedir socorro em BH

Mulher relatou que o agressor tentou sufocá-la, além de ter dado vários socos no rosto dela; vítima foi encaminhada ao hospital

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/10/2026 08:32 - atualizado em 21/10/2026 08:35

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Operação da PM contra violência doméstica na praça Hugo Werneck, no bairro Santa Efigênia, em BH
Aos militares, a vítima disse que o autor das agressões, um homem de 27 anos, tentou sufocá-la e deu socos no rosto dela crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

Uma mulher de 45 anos foi vítima de violência doméstica na noite dessa terça-feira (20/10) no Bairro Nova Cintra, na Região Oeste de Belo Horizonte. A Polícia Militar (PMMG) e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foram acionados e a socorreram.

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Segundo o boletim de ocorrência, a mulher que acionou a PMMG ouviu a vítima dizer em voz baixa: "Estou morrendo. Me socorre, me ajuda". A testemunha estranhou o ocorrido e chamou uma sobrinha da vítima.

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Aos militares, a vítima disse que o autor das agressões, um homem de 27 anos, tentou sufocá-la e deu socos no rosto dela. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a levou para o Hospital João XXIII, no Centro de BH.

No local, os bombeiros foram informados de que a mulher tinha ferimentos e sangramentos. Uma médica do Samu suspeitava de que ela tivesse uma fratura na região cervical.

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De acordo com a PMMG, o suspeito de cometer as agressões não foi localizado, e o caso será investigado pela 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil (PC) do Barreiro.

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