Homem mata companheira e publica vídeo do corpo

Uma mulher foi morta pelo companheiro em Funilândia, na Região Central de Minas Gerais. Após o crime, registrado na segunda-feira (19/10), o homem publicou um vídeo do corpo da vítima nos status de uma rede social e também enviou as imagens a um vizinho, que acionou a Polícia Militar (PMMG). Ao chegarem à residência, os militares foram recebidos a tiros pelo suspeito, que acabou baleado durante a intervenção policial. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte dos dois.

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De acordo com a PM, o vizinho procurou ajuda depois de receber as imagens diretamente do homem. Assustado com o conteúdo, ele acionou os militares, que foram até o imóvel para verificar a situação.

No local, encontraram a mulher caída no chão, com ferimentos na cabeça, na face, em uma das orelhas e nas pernas. Antes mesmo de entrar na residência, os militares foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. Segundo a corporação, o homem tentou atirar contra a equipe, que se protegeu e reagiu aos tiros.

O suspeito estava armado com um rifle calibre .22 e foi atingido por quatro disparos durante a ocorrência. O Samu foi chamado e constatou as mortes da mulher e do homem. Os corpos foram encaminhados à funerária de plantão.

Ainda conforme as informações repassadas pela Polícia Militar, a mulher já havia sofrido episódios de violência doméstica praticados pelo companheiro. Vizinhos também relataram aos militares que o homem teria trocado um veículo pela arma de fogo utilizada na ocorrência.

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O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes para esclarecer as circunstâncias do feminicídio e da intervenção policial.