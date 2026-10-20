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Dois novos campi de Institutos Federais serão inaugurados em MG nesta quarta

Com investimento milionário do Novo PAC, unidades em Sete Lagoas e Uberaba ampliam oportunidades para estudantes com ensino técnico de ponta

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
20/10/2026 14:18 - atualizado em 20/10/2026 14:18

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Dois novos campi de Institutos Federais serão inaugurados em MG nesta quarta
Unidade do Instituto Federal Sul de Minas Gerais, representando a expansão da rede federal de ensino pelo país crédito: Assessoria de Comunicação do IF Sul de Minas

A inauguração do Campus Sete Lagoas e do Campus Uberaba, ambos do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), acontece nesta quarta-feira (21/10). Aberta ao público e com participação do Ministério de Educação (MEC), a abertura faz parte da expansão de institutos federais pelo país, mencionada no plano nacional com metas de 100 e de 111 novos campi.

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O evento conta com a presença do ministro da Educação, Leonardo Barchini, do secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Marcelo Bregagnoli, e do reitor do IFTM, Marcelo Ponciano, acompanhados de outras autoridades.

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Estrutura e investimentos no Campus Sete Lagoas

Situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a implantação contou com investimento de R$ 24,9 milhões do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

A estrutura definitiva fica localizada na Alameda Ismael Martins, no bairro Boa Vista, somando 3.121,43 metros quadrados de área construída. O espaço físico reúne instalações para:

  • atividades de ensino;

  • projetos de pesquisa;

  • ações de extensão;

  • administração da unidade.

O Campus Sete Lagoas iniciou as atividades em fevereiro deste ano, funcionando inicialmente em sede provisória. Atualmente, a unidade oferta cursos técnicos integrados ao ensino médio em automação industrial e desenvolvimento de sistemas, além de cursos de qualificação profissional.

Histórico e abrangência do IFTM

Criado em 2008 pela Lei nº 11.892, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro é uma instituição pública federal de ensino com Reitoria sediada em Uberaba. Com a entrega em Sete Lagoas, a instituição passa a contabilizar dez campi em seu conjunto estrutural.

O IFTM desenvolve atividades contínuas de pesquisa e extensão, além de ofertar formação acadêmica distribuída em diferentes níveis:

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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