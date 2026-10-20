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GRANDE BH

Operação na Grande BH tem cinco presos e bloqueio de R$ 15 milhões

Ação da Polícia Civil mira esquema criminoso na região metropolitana; quatro suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e organização criminosa

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
20/10/2026 14:31 - atualizado em 20/10/2026 14:32

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As medidas judiciais determinadas incluem o bloqueio de recursos financeiros e restrições a veículos, com o objetivo de alcançar bens vinculados aos suspeitos
As medidas judiciais determinadas incluem o bloqueio de recursos financeiros e restrições a veículos, com o objetivo de alcançar bens vinculados aos suspeitos crédito: PCMG

Cinco pessoas foram presas em flagrante nesta terça-feira (20/10), durante uma operação da Polícia Civil (PCMG) contra um esquema criminoso ligado ao tráfico de drogas na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A ação também resultou no bloqueio judicial de R$ 15 milhões em valores ligados aos investigados e na imposição de restrições sobre veículos relacionados ao caso.

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Batizada de Nêmesis - Fase II, a operação busca atingir não apenas os envolvidos diretamente no esquema, mas também o patrimônio associado às atividades investigadas. As medidas judiciais determinadas incluem o bloqueio de recursos financeiros e restrições a veículos, com o objetivo de alcançar bens vinculados aos suspeitos.

Dos cinco presos, quatro foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e organização criminosa. O quinto foi autuado por posse ilegal de munição de arma de fogo.

A Polícia Civil não informou, na divulgação inicial, os municípios onde ocorreram as prisões, a identidade dos investigados nem os detalhes dos materiais eventualmente apreendidos. Também não foram divulgadas informações sobre a estrutura do grupo criminoso ou a participação individual dos suspeitos.

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As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil.

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