Seca, calor e temporais: Super El Niño coloca Minas em alerta

Calor extremo, estiagem, seca, tempestades intensas e riscos à saúde estão entre os possíveis efeitos do El Niño em Minas Gerais nos próximos meses. Segundo a Defesa Civil Estadual, há mais de 90% de chance de o fenômeno atingir a categoria “superforte”. Diante desse cenário, o órgão monitora as previsões para a primavera e o verão de 2026/2027 e prepara medidas preventivas para reduzir os riscos à população e os prejuízos nos 853 municípios mineiros.

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Caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico equatorial, o El Niño altera a circulação atmosférica e pode modificar a distribuição das chuvas e as temperaturas. Segundo as previsões divulgadas pelo Estado, a expectativa é que o El Niño comece a perder força a partir de abril de 2027.

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Calor extremo e chuvas intensas



Os efeitos previstos não devem ser iguais em todas as regiões mineiras. No Triângulo Mineiro, no Noroeste, no Norte e na Região Central, a preocupação é com a combinação de temperaturas elevadas e períodos prolongados sem chuva, cenário que pode agravar a estiagem e favorecer a ocorrência de queimadas.

Entre outubro e dezembro, as temperaturas médias podem alcançar os maiores níveis dos últimos 30 anos, conforme as projeções apresentadas pelo Estado.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte e na Zona da Mata, a atenção se volta para a possibilidade de tempestades localizadas e intensas. Nessas áreas, as características do relevo e a ocupação de encostas aumentam a preocupação com deslizamentos de terra durante episódios de chuva forte.

A irregularidade das precipitações também pode afetar o abastecimento de água, pressionar os reservatórios e prejudicar a produção agropecuária. Na agricultura, os períodos de estiagem entre as chuvas podem comprometer as safras. Na pecuária, a falta de água e de pastagens pode provocar perda de peso dos animais.

O setor energético também está entre os pontos de atenção, devido aos possíveis efeitos sobre a geração hidrelétrica e ao risco de interrupções no fornecimento de energia durante vendavais.

Comitê reúne órgãos estaduais



Para coordenar a preparação e a resposta aos possíveis impactos, o governo estadual criou, em setembro, o Comitê Estadual de Enfrentamento aos Efeitos do El Niño. A estrutura foi estabelecida pelo Decreto 49.283/2026 e reúne órgãos de diferentes áreas para organizar ações preventivas e agilizar o atendimento aos municípios.

Coordenado pelo Gabinete Militar do Governador, o comitê conta com representantes das áreas de meio ambiente, agricultura, desenvolvimento social, educação, saúde e infraestrutura. Também participam o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene), o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

A proposta é integrar o trabalho dos órgãos públicos e facilitar o apoio às cidades diante de ocorrências climáticas. Entre as medidas previstas estão a distribuição de água potável para comunidades atingidas pela seca e o acompanhamento de áreas com risco de inundação e deslizamento.

Municípios recebem treinamento



A preparação também inclui o treinamento de equipes municipais. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) capacitou mais de 830 agentes públicos, de acordo com as informações divulgadas pelo Estado. As atividades alcançaram mais de 230 municípios mineiros.

As prefeituras são orientadas a revisar os planos de contingência para estiagens e temporais, organizar brigadas para prevenção de incêndios e manter equipes de prontidão para situações de emergência.

Outra medida recomendada é realizar a limpeza de bueiros, a drenagem e a manutenção das vias urbanas antes do período de chuvas mais intensas. O objetivo é reduzir a possibilidade de alagamentos e melhorar a capacidade de resposta das cidades.

Monitoramento 24 horas



O acompanhamento das condições meteorológicas é feito pelo Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec), instalado na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. A estrutura funciona 24 horas por dia e reúne dados de satélites e radares, além de informações sobre o nível dos rios e a estabilidade das encostas.

A partir desses dados, são elaborados relatórios diários e semanais para orientar prefeituras, concessionárias e equipes operacionais. As informações ajudam a planejar o posicionamento de equipes de segurança e socorro e a disponibilidade de materiais para atender a possíveis ocorrências.

A população também pode receber alertas gratuitos de chuva forte, granizo, enchentes, alagamentos e risco de deslizamento diretamente no celular. Para se cadastrar, basta enviar o CEP por mensagem de texto para o número 40199.

Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo 199, o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193, a Polícia Militar pelo 190 e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo 192.

A orientação é acompanhar os canais oficiais e evitar atravessar áreas alagadas ou enxurradas. Em locais com risco de desabamento, a recomendação é deixar a área e buscar um local seguro. O contato com água e lama de enchentes também deve ser evitado, devido ao risco de doenças como a leptospirose.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria