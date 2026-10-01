Mudanças do El Niño reforçam a atenção à prevenção da dengue

O Painel El Niño 2026-2027, elaborado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e outras instituições, projeta probabilidade superior a 90% de o fenômeno atingir intensidade muito forte entre a primavera e o início do verão. O aquecimento das águas do Pacífico eleva a temperatura do ar e o volume de chuvas em boa parte do Brasil, o que amplia os criadouros do Aedes aegypti logo no início da nova temporada de dengue, que começa em outubro de 2026.

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Uma nota técnica do Infodengue, publicada em agosto, compara os cenários de El Niño forte e neutro para o segundo semestre de 2026 e aponta um efeito mais intenso da dengue no Sul, no Sudeste e no Norte do país. Em São Paulo e Minas Gerais, o tempo mais quente e úmido esperado com o El Niño pode antecipar e intensificar o início da nova temporada, o que torna a vacinação e a prevenção ainda mais relevantes.



Para o farmacêutico e consultor técnico da Araujo, Hairton Guimarães, a vacina e o repelente cumprem funções diferentes na mesma proteção. "O repelente e o combate à água parada evitam o contato com o mosquito. A vacina entra depois: se a picada acontecer, ela reduz o risco da dengue evoluir para a forma grave. São camadas diferentes, e nenhuma substitui a outra", afirma.

Quem pode tomar a Qdenga?

A vacina Qdenga está disponível para pessoas dos 4 aos 60 anos (até 59 anos, 11 meses e 29 dias), em esquema de duas doses com intervalo de três meses. Crianças, adolescentes e adultos recebem a mesma formulação e dosagem. Pessoas com 60 anos ou mais não têm indicação em bula para tomar o imunizante.

A vacina é contraindicada para gestantes e lactantes, para quem já teve reação alérgica grave a uma dose anterior ou a componentes da fórmula, e para pessoas com imunodeficiência grave ou em quimioterapia. Antes de aplicar a dose, o farmacêutico avalia o histórico recente de dengue ou de outra arbovirose, presença de febre e uso recente de imunoglobulina ou hemoderivado.



Quem já teve dengue também precisa se vacinar: “a infecção anterior não garante proteção contra os quatro sorotipos do vírus”, destaca Hairton.

Exames rápidos ajudam no diagnóstico

Dengue, zika, chikungunya e outras viroses compartilham a fase inicial de febre e mal-estar, o que torna o relato do paciente insuficiente para o diagnóstico. Para uma identificação precisa, Hairton recomenda testes rápidos. "A confirmação rápida permite que o paciente receba orientação adequada logo nos primeiros sintomas, reduzindo riscos e ajudando também no controle epidemiológico da doença", destaca.

O resultado no mesmo dia evita a automedicação ajuda a identificar quando o paciente precisa de avaliação médica e a orientar corretamente sobre hidratação, repouso e necessidade de acompanhamento.

Remédio para dor pode mascarar a fase crítica da dengue

Diante de sintomas como febre e dor no corpo, medicamentos como ácido acetilsalicílico (AAS) e anti-inflamatórios não esteroides (ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco) devem ser evitados, pois aumentam o risco de hemorragias. "Um anti-inflamatório tomado sem orientação pode mascarar a dor e dar a falsa sensação de melhora, justamente quando o paciente pode estar entrando na fase crítica da dengue" afirma Hairton.

"O cuidado seguro envolve hidratação abundante e, se necessário, o uso pontual de dipirona ou paracetamol para alívio dos sintomas. Porém, essa conduta inicial não substitui a avaliação médica. O acompanhamento por um profissional de saúde é indispensável para confirmar o diagnóstico, indicar a dosagem correta e monitorar qualquer sinal de alarme", orienta.

A automedicação pode mascarar o agravamento da doença e atrasar a busca por auxílio médico. Fique atento aos sinais de alarme: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramentos, queda de pressão, tontura, sonolência excessiva ou confusão mental exigem ida imediata ao pronto-socorro. Crianças, gestantes e idosos apresentam maior vulnerabilidade fisiológica às complicações da dengue e precisam de acompanhamento redobrado.

Repelente na pele, água parada zero: o que funciona?

Na hora de escolher o repelente, o primeiro passo é olhar o rótulo. Cada produto informa a substância usada e a concentração dela, e é isso que muda o nível de proteção.



A icaridina protege por mais tempo do que as outras opções e pode ser usada por gestantes e crianças



O DEET só é indicado a partir dos 2 anos



O IR3535 é liberado a partir dos 6 meses, mas pede reaplicação mais frequente ao longo do dia

Em bebês com menos de 6 meses, nenhum repelente deve ser passado na pele e a proteção deve ser feita com roupas compridas e mosquiteiro. Quando há uso de protetor solar, o repelente deve ser aplicado por último

"Vela e aparelho elétrico ajudam a afastar o mosquito do ambiente, mas não protegem a pele de quem está exposto lá fora. Continuam sendo o repelente de aplicação na pele e a eliminação da água parada os cuidados que realmente evitam a picada", explica Hairton.

Eliminar água parada em vasos de planta, calhas, caixas-d'água, pneus e outros recipientes segue sendo, segundo a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, a medida mais eficaz contra a dengue, a zika e a chikungunya.



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