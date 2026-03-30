Dengue, zika ou chikungunya: saiba como diferenciar os sintomas de cada uma

Febre alta, dor de cabeça e manchas vermelhas na pele são sinais comuns das arboviroses dengue, zika e chikungunya. As três doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti possuem características semelhantes, mas a intensidade e a combinação de outros sintomas ajudam a indicar o quadro correto.

Entender essas diferenças é fundamental para buscar o tratamento adequado e evitar complicações. Embora compartilhem o mesmo vetor, cada vírus age de forma distinta no organismo, provocando reações específicas que servem como guia inicial para o diagnóstico, que deve ser sempre confirmado por um profissional de saúde.

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Dengue

A dengue costuma se manifestar de forma abrupta, com febre alta, geralmente acima de 39°C. Os sintomas mais característicos incluem dor abdominal intensa, vômitos persistentes ou com sangue, respiração ofegante, sangramento de mucosas, fadiga e desidratação.

As manchas na pele, quando aparecem, surgem por volta do terceiro ou quarto dia. É preciso ficar atento aos sinais de alarme, já que, se não tratados, podem levar a um quadro grave com hemorragias.

Chikungunya

Apesar de ser considerada uma doença menos grave, o grande diferencial da chikungunya é a dor nas articulações. O incômodo afeta principalmente pés, mãos, dedos, tornozelos e pulsos, sendo muitas vezes tão forte que impede os movimentos. O inchaço nas juntas é outro sinal frequente.

A dor articular pode ser tão severa que o paciente chega a andar curvado. Em muitos casos, esse sintoma pode se tornar crônico e persistir por meses ou até anos após a fase aguda da infecção, impactando diretamente a qualidade de vida.

Zika

A zika é considerada a mais branda das três doenças. A febre é mais baixa ou pode até mesmo não ocorrer, e seus sintomas mais marcantes são as manchas avermelhadas na pele, que aparecem logo nos primeiros dias e causam coceira intensa, e a conjuntivite sem secreção.

Apesar de os sintomas serem mais leves, a zika exige atenção, especialmente em gestantes, devido à sua associação com casos de microcefalia em bebês. Dores leves nas articulações e dor de cabeça também podem ocorrer.

Quando procurar ajuda médica

Independentemente dos sintomas, a automedicação é perigosa. Medicamentos como o ácido acetilsalicílico (aspirina) e outros anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) podem aumentar o risco de hemorragias em casos de dengue e devem ser evitados.

O ideal é procurar uma unidade de saúde ao apresentar os primeiros sinais para receber orientação médica, tendo em vista que apenas um profissional pode fazer o diagnóstico correto, que muitas vezes necessita de confirmação por meio de exames laboratoriais.

Vá imediatamente a um pronto-socorro se notar sangramento no nariz ou gengivas, dor abdominal muito forte e contínua, vômitos que não param, sonolência excessiva, irritabilidade ou dificuldade para respirar.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.