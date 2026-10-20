Zoológico de BH inicia venda de ingressos online para acabar com as filas
Nova opção permite compra antecipada pela internet e entrada rápida com QR Code; pagamento agora pode ser feito com cartão de crédito parcelado
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O Zoológico de Belo Horizonte iniciou a venda de ingressos pela internet nesta segunda-feira (19). O público pode adquirir as entradas antecipadamente pelo site para visitas programadas a partir desta terça-feira (20).
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O novo sistema dispensa a compra presencial na bilheteria física. Os visitantes precisam apenas apresentar o QR Code do ingresso aos fiscais na entrada do local para validação. A comercialização presencial continua disponível nas portarias do zoológico, que recebe o público de terça-feira a domingo.
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"Para você que vai ao Zoológico agora é assim, chega de ficar na fila. Lembra das filas de carro para entrar? Acabou isso. Agora você entra no site, compra o seu ingresso, chega e entra sem fila", ressalta o prefeito Álvaro Damião sobre a agilidade no acesso.
Modernização e formas de pagamento
A mudança integra o pacote de intervenções da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), que também instalou catracas eletrônicas no local. O sistema aceita pagamento com cartão de crédito e oferece parcelamento das compras.
As melhorias buscam garantir comodidade nos períodos de maior fluxo. O presidente da FPMZB, Gelson Leite, explicou que o espaço chega a receber até 10 mil pessoas diariamente durante férias escolares, feriados e finais de semana.
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"Essa é mais uma intervenção da Prefeitura em melhorias no Zoo de BH, reconhecendo o potencial turístico e de lazer do espaço. Somadas às várias outras melhorias que já foram feitas e aos projetos que estão em andamento para melhorar a experiência do visitante no Zoo, pretendemos continuar ampliando o acesso da população ao local, oferecendo melhores condições nos serviços ao visitante, ao mesmo tempo em que temos fortalecido e incrementado nossas ações de educação ambiental para o público, inclusive aos feriados e finais de semana", afirma Gelson Leite.