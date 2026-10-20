Assine
overlay
Início Gerais
VENDA DIGITAL

Zoológico de BH inicia venda de ingressos online para acabar com as filas

Nova opção permite compra antecipada pela internet e entrada rápida com QR Code; pagamento agora pode ser feito com cartão de crédito parcelado

Publicidade
Carregando...
Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
20/10/2026 08:19

compartilhe

×
Zoológico de BH inicia venda de ingressos online para acabar com as filas
O novo sistema de catracas eletrônicas agiliza a entrada de visitantes no Zoológico de BH após a compra de ingressos online crédito: Suziane Brugnara/PBH

O Zoológico de Belo Horizonte iniciou a venda de ingressos pela internet nesta segunda-feira (19). O público pode adquirir as entradas antecipadamente pelo site para visitas programadas a partir desta terça-feira (20).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O novo sistema dispensa a compra presencial na bilheteria física. Os visitantes precisam apenas apresentar o QR Code do ingresso aos fiscais na entrada do local para validação. A comercialização presencial continua disponível nas portarias do zoológico, que recebe o público de terça-feira a domingo.

Leia Mais

"Para você que vai ao Zoológico agora é assim, chega de ficar na fila. Lembra das filas de carro para entrar? Acabou isso. Agora você entra no site, compra o seu ingresso, chega e entra sem fila", ressalta o prefeito Álvaro Damião sobre a agilidade no acesso.

Modernização e formas de pagamento

A mudança integra o pacote de intervenções da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), que também instalou catracas eletrônicas no local. O sistema aceita pagamento com cartão de crédito e oferece parcelamento das compras.

As melhorias buscam garantir comodidade nos períodos de maior fluxo. O presidente da FPMZB, Gelson Leite, explicou que o espaço chega a receber até 10 mil pessoas diariamente durante férias escolares, feriados e finais de semana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Essa é mais uma intervenção da Prefeitura em melhorias no Zoo de BH, reconhecendo o potencial turístico e de lazer do espaço. Somadas às várias outras melhorias que já foram feitas e aos projetos que estão em andamento para melhorar a experiência do visitante no Zoo, pretendemos continuar ampliando o acesso da população ao local, oferecendo melhores condições nos serviços ao visitante, ao mesmo tempo em que temos fortalecido e incrementado nossas ações de educação ambiental para o público, inclusive aos feriados e finais de semana", afirma Gelson Leite.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay