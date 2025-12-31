Ingressos do zoológico de BH terão aumento de 4,41% a partir de janeiro

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Os ingressos para visitar o zoológico de Belo Horizonte, na Pampulha, terão reajuste de 4,41% a partir de 1º de janeiro de 2026. A informação foi dada nessa terça-feira (30/12), pela Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, e corresponde à variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial (IPCA-E) ao longo deste ano.

O aumento estabeleceu o IPCA-E como índice oficial de atualização aplicável aos tributos, multas e demais valores fixados na legislação municipal para o exercício de 2026.

Visitação aos jardins, aquário e passeios

Os ingressos para os Jardins Zoológico e Botânico variam conforme o dia da semana. De terça-feira a sexta-feira, o valor por visitante será de R$ 6,95. Aos sábados, o ingresso custará R$ 8,80, enquanto aos domingos e feriados o preço será de R$ 14,20.

Para o Aquário do Rio São Francisco, o ingresso por pessoa, válido de terça-feira a domingo e também em feriados, passa a custar R$ 10,60.

Já os valores do passeio motorizado também foram atualizados. Para veículos com capacidade máxima de até sete passageiros, o preço será de R$ 17,80 de terça-feira a sábado e de R$ 36,00 aos domingos e feriados. No caso das motocicletas, o valor será de R$ 8,80 durante a semana e de R$ 17,80 aos domingos e feriados.

O valor para veículos médios — como vans, kombis e micro-ônibus, com capacidade acima de sete passageiros — será de R$ 54,10 de terça-feira a sábado. Aos domingos e feriados, o preço sobe para R$ 72,35.

Serviço

Portaria I - Pampulha - Av. Otacílio Negrão de Lima, 8.000.

Linha 3302A - Todos os dias;

Linhas 3302B ou 3302D - Segunda a sábado;

Linhas 30, 535, 639, 8550 e 646 - Apenas domingos e feriados.

Portaria II - Serrano - Av. Antônio Francisco Lisboa, 2.600. Linhas 5035 (todos os dias), 2810 (Metropolitana - todos os dias), 2820 (Metropolitana - dias úteis).

Portaria Aquário - Av. Antônio Francisco Lisboa, 450. Aberta apenas nos dias de visita noturna a este espaço. Durante o dia, usar as portarias 1 e 2.

Os ingressos podem ser conferidos no link