Carnaval de BH: prefeitura reabre edital de patrocínio após primeira tentativa não ter interessados
Capital mineira busca parceiros para as próximas três edições da folia com cota mínima de R$ 6 milhões; novas propostas são aceitas até novembro
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A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (20) a reabertura do edital de patrocínio para o Carnaval. O chamamento busca captar patrocinadores para as próximas três edições da folia na capital mineira.
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A reabertura do edital ocorreu após o primeiro chamamento público ser declarado deserto pela prefeitura. A situação de edital deserto é caracterizada quando ninguém apresenta proposta. O resultado desse processo, declarado deserto, também foi publicado nesta terça-feira pelo poder público municipal.
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Prazos e valores das propostas
Conforme a PBH, o novo prazo para a apresentação de propostas é até 5 de novembro. O processo visa selecionar parceiros para o financiamento das próximas edições da festa popular.
Segundo o edital, as propostas financeiras devem atender aos critérios estabelecidos pela administração:
o investimento mínimo é de R$ 6 milhões por edição do Carnaval;
existe a possibilidade de apresentação de propostas com valores superiores;
a seleção feita pela prefeitura levará em conta o maior valor ofertado, desde que atendidos os critérios e requisitos estabelecidos no edital.
Regras de participação e ativação de marcas
Podem participar do edital pessoas jurídicas de direito público ou privado, incluindo agências de marketing. A empresa vencedora poderá ativar até dez marcas, sejam elas próprias ou pertencentes a terceiros.
A ativação das marcas na folia contempla regras específicas de distribuição:
uma marca na categoria “Apresenta”;
até nove marcas na categoria “Patrocínio”.
No caso das agências de marketing participantes, marcas de clientes poderão ser indicadas para o evento. Todas as indicações devem respeitar os limites e as condições estabelecidas no edital da PBH.
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Histórico de captação no Carnaval
A prefeitura enfrentou situação semelhante em período anterior da festa na cidade. Para o Carnaval de 2026, que foi o maior da história da capital mineira, a PBH também teve dificuldades em captar parceiros, tendo vários editais declarados fracassados.