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Idoso desaparecido por dois dias é encontrado em mata na grande BH

Homem de 67 anos ficou desaparecido por dois dias; Corpo de Bombeiros o resgatou após 7 horas de buscas

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
20/10/2026 11:32

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Homem de 67 anos é encontrado pelo Corpo de Bombeiros após dois dias desaparecido
Homem de 67 anos é encontrado pelo Corpo de Bombeiros após dois dias desaparecido crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

O Corpo de Bombeiros resgatou um homem de 67 anos em uma mata de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite de segunda-feira (19/10). O idoso estava desaparecido desde a manhã de domingo (18/10) e foi localizado após sete horas de buscas.

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Familiares e vizinhos procuraram pelo idoso em locais que ele costumava frequentar, mas não conseguiram encontrá-lo. Os bombeiros foram acionados na tarde de segunda-feira e iniciaram as buscas nas proximidades da residência do homem, na região dos Sítios de Recreio Bonanza.

A operação contou com o apoio de um cão de busca e de drones, que são usados para identificar zonas de calor. O idoso foi localizado em uma área de difícil acesso, em um terreno íngreme a aproximadamente 200 metros de sua casa.

Após encontrá-lo, os militares avaliaram o estado de saúde da vítima e realizaram o resgate do local. O homem apresentava possíveis fraturas e cortes no pé direito, mas estava consciente e responsivo.

O idoso foi transportado em uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Luzia.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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