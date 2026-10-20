Pescador fisga ‘gigante’ no Rio Paranaíba e tem marca homologada como recorde brasileiro

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

O pescador Pedro Nascimento, de 33 anos, fisgou um tucunaré-azul de 68 centímetros no Rio Paranaíba. A captura ocorreu no município de Limeira do Oeste, situado no Triângulo Mineiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A pescaria ocorreu durante o mês de agosto. Recentemente, a marca conquistou homologação oficial da BGFA (Associação Brasileira de Peixes Esportivos) nas categorias Brasileiro Absoluto Masculino e Mineiro Absoluto Masculino, na modalidade comprimento.

Leia Mais

Detalhes da captura no Rio Paranaíba

A jornada começou após a indicação de um guia de pesca. O profissional identificou a movimentação de tucunarés em um ponto profundo do leito do rio no dia anterior à pescaria.

Com essa orientação precisa, Pedro localizou um casal de peixes no trecho indicado. O pescador arremessou e fisgou a fêmea primeiro. Logo depois, repetiu o arremesso na mesma área e capturou o macho de 68 centímetros.

Nas redes sociais, o esportista descreveu a sensação vivida durante a ação: "foram segundos de pura adrenalina, emoção e coração acelerado até colocar esse gigante no barco".

Pedro também valorizou a experiência proporcionada pela atividade: "mais do que o tamanho do peixe, o que fica é a história, a batalha, a emoção e a sensação indescritível de realizar um sonho dentro do esporte que tanto amo".

Reconhecimento do recorde e soltura

Logo após a retirada, o pescador usou uma régua específica para medir o tamanho exato do animal. Na sequência, o exemplar retornou para a água em boas condições físicas.

Para obter a homologação pela BGFA, Pedro enviou fotografias, vídeos e dados técnicos comprovando a dimensão obtida. A entidade validou o recorde brasileiro e mineiro em empate com outros dois pescadores.

O tucunaré-azul (Cichla piquiti), conhecido como azulão, é um peixe de água doce nativo da bacia do Araguaia-Tocantins. A espécie possui nadadeiras com coloração azulada e barras verticais escuras pelo corpo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além de habitar rios da região central do território brasileiro, a espécie foi introduzida em outros reservatórios do país. O comportamento ativo e as características corporais tornam esse animal um dos principais alvos da pesca esportiva.