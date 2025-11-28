Assine
MAIORES PEIXES

Os maiores peixes de água doce do Brasil; veja lista surpreendente

Além do pirarucu, os rios brasileiros abrigam outras espécies gigantes que podem ultrapassar os 100 quilos; conheça os peixes mais impressionantes

28/11/2025 17:44 - atualizado em 28/11/2025 17:46

Os maiores peixes de água doce do Brasil crédito: Vida de bicho- Globo

Os rios brasileiros são responsáveis por abrigar os maiores peixes de água doce do mundo. Embora o pirarucu seja o mais famoso, outros peixes também impressionam pelo porte e pela força, transformando os rios nacionais em destinos cobiçados por pescadores de todo o mundo.

A diversidade das bacias hidrográficas, como a Amazônica, a do Paraná e a do Araguaia-Tocantins, favorece a existência dessas espécies imponentes.

Conhecer os maiores exemplares ajuda a entender a nossa fauna aquática. Confira abaixo uma lista com os peixes de água doce mais impressionantes encontrados no Brasil.

Gigantes dos rios brasileiros

  • Pirarucu: conhecido como o "gigante amazônico", é considerado um dos maiores peixes de escamas de água doce do mundo. Pode ultrapassar três metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos.

  • Piraíba: o “tubarão de rio” ganhou esse nome pela semelhança de tamanho, formato do corpo, nadadeiras e cor da pele, este bagre gigante pode atingir dois metros e meio e pesar mais de 200 quilos. É um predador voraz e de força extrema, e pode ser encontrado principalmente nas Bacias Amazônica e Araguaia-Tocantins.

  • Jaú: um dos peixes mais procurados por pescadores esportivos nas bacias dos rios Paraná e Amazonas, o jaú habita os canais profundos e poços de grandes rios. Embora um pouco menor que a piraíba, pode facilmente passar de 1,5 metro e superar os 100 quilos.

  • Tambaqui: este peixe de corpo arredondado é famoso por sua dieta à base de frutas e sementes. Atinge mais de um metro e pode pesar até 30 quilos, sendo essencial tanto para a pesca comercial quanto para a esportiva na região amazônica.

  • Pintado (Surubim): facilmente reconhecido por suas manchas escuras e corpo alongado, o pintado é um dos predadores mais cobiçados. Exemplares que superam 1 metro e são encontrados em diversas bacias hidrográficas do país, como São Francisco, Paraná e Prata.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

