Conheça o tubarão mais raro do mundo e que esconde-se nas águas profundas

De focinho longo, mandíbula projetável e pele rosada, o tubarão-duende parece mais uma criatura de filme de ficção científica do que um animal real. Raramente visto vivo e registrado quase sempre após ser capturado acidentalmente por pescadores, esse predador das profundezas permanece cercado de mistérios. Cientistas o consideram um dos tubarões mais raros do mundo e um símbolo dos desafios de estudar a vida em grandes profundidades.

Conhecido pelo nome científico Mitsukurina owstoni, o tubarão-duende ganhou fama por sua aparência pré-histórica e por pertencer a uma linhagem muito antiga de tubarões. Essa característica, somada ao fato de viver em regiões oceânicas pouco acessíveis, faz com que quase tudo o que se sabe sobre a espécie venha de poucos registros, carcaças analisadas em laboratório e observações pontuais feitas por veículos submersíveis.

O que torna o tubarão-duende tão diferente de outros tubarões?

A principal marca do tubarão-duende é o focinho alongado e achatado, repleto de sensores especializados. Esse bico funciona como uma antena para detectar campos elétricos emitidos por outros animais, recurso essencial em ambientes onde quase não há luz. Outra característica que chama atenção é a mandíbula, que pode ser projetada para a frente em frações de segundo, como se fosse um braço mecânico, permitindo capturar presas com rapidez.

O corpo costuma apresentar coloração rosada ou acinzentada, resultado da pele fina que deixa transparecer vasos sanguíneos. Em comparação com tubarões costeiros, o tubarão-duende tem musculatura menos robusta e nado mais lento, o que indica um estilo de vida adaptado à economia de energia nas profundezas. Os olhos, relativamente pequenos, sugerem que a visão não é seu principal sentido durante a caça.

Onde vive e como é seu habitat em águas profundas?

O habitat do tubarão-duende se estende por diversos oceanos, com registros no Atlântico, no Pacífico e no Índico. A espécie é considerada de ampla distribuição, mas rara, justamente porque habita zonas profundas, normalmente entre 200 e mais de 1.000 metros. Nessas camadas, a luz solar praticamente não chega, a temperatura é baixa e a pressão é dezenas de vezes maior do que na superfície.

Esses animais costumam ser associados a margens continentais e taludes submarinos, regiões onde o fundo do mar desce de forma acentuada. Em alguns pontos do Japão, da Austrália, do Golfo do México e da costa brasileira, exemplares já foram registrados em redes de pesca de arrasto de profundidade. Ainda assim, a presença do tubarão-duende é descrita como esporádica, o que reforça sua fama de espécie difícil de observar em ambiente natural.

Qual o tamanho, a idade e o comportamento de caça do tubarão-duende?

Medidas compiladas por pesquisadores indicam que um tubarão-duende adulto pode alcançar entre 3 e 4 metros de comprimento, embora exemplares menores sejam mais comuns nos registros. Indivíduos jovens geralmente apresentam coloração mais viva e focinho proporcionalmente maior. Estimativas de expectativa de vida ainda variam, mas, à semelhança de outros tubarões de profundidade, a espécie pode viver várias décadas, crescendo de forma lenta.

O comportamento de caça do tubarão-duende é um dos aspectos mais estudados em laboratório, graças a gravações de animais mantidos temporariamente em tanques ou filmados por câmeras submersas. O método de captura de presas combina nado lento com um ataque repentino: ao detectar um peixe, lula ou crustáceo, a mandíbula é lançada para a frente em um movimento rápido, enquanto o corpo permanece relativamente estável. A boca cheia de dentes longos e finos ajuda a segurar animais escorregadios em ambientes de baixa visibilidade.

Alimentação baseada em peixes de profundidade, lulas e crustáceos.

Nado considerado lento em comparação com outros tubarões oceânicos.

Uso intenso de sensores elétricos no focinho para localizar presas.

Atuação principalmente em ambientes com pouca ou nenhuma luz solar.

Com pele rosada e sensores elétricos no focinho, o tubarão-duende caça em regiões quase sem luz, revelando adaptações únicas – Wikimedia Commons

Por que o tubarão-duende é considerado um fóssil vivo?

O tubarão-duende pertence à família Mitsukurinidae, um grupo muito antigo na história evolutiva dos tubarões. Fósseis de parentes dessa linhagem indicam que formas semelhantes já existiam há dezenas de milhões de anos. Por isso, a espécie é frequentemente descrita como um fóssil vivo, expressão usada para animais que mantêm características lembrando grupos extintos e que passaram por poucas mudanças morfológicas ao longo do tempo geológico.

Essa aparência pré-histórica desperta interesse em museus, aquários e centros de pesquisa, que muitas vezes exibem exemplares preservados em coleções. Ao mesmo tempo, a classificação como fóssil vivo ajuda a chamar atenção para a importância de preservar ambientes de profundidade, considerados uma fronteira pouco explorada da biodiversidade marinha.

Quais são os desafios para estudar o tubarão-duende em águas profundas?

Estudar o tubarão-duende nas profundezas exige tecnologia cara e especializada. Para alcançar as áreas onde a espécie vive, equipes utilizam submersíveis tripulados, veículos operados remotamente (ROVs) e equipamentos de filmagem resistentes à alta pressão. Mesmo assim, as oportunidades de observação são limitadas, o que dificulta responder a perguntas básicas sobre reprodução, migração e hábitos diários.

Necessidade de embarcações de pesquisa e submersíveis de grande alcance. Custo elevado de expedições para zonas profundas. Dificuldade em manter o animal vivo em cativeiro para estudos prolongados. Pouca quantidade de registros em vídeo de comportamento natural.

Outro desafio é a captura acidental em pescarias de grande profundidade. Em muitas ocasiões, o tubarão-duende é trazido à superfície já sem vida, o que permite análises anatômicas, mas não revela detalhes sobre comportamentos complexos. Ainda assim, cada novo exemplar encontrado amplia o conhecimento sobre distribuição, variação de tamanho e dieta.

Curiosidades e importância científica

Relatos de pescadores indicam que o tubarão-duende pode aparecer ocasionalmente em regiões costeiras mais rasas, sobretudo indivíduos juvenis, possivelmente em busca de alimento ou empurrados por correntes. Nessas situações, a aparência incomum costuma gerar surpresa, já que muitas pessoas jamais ouviram falar da espécie. Em alguns países, encontros raros são registrados em fotos e vídeos que circulam rapidamente em mídias digitais.

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Para a ciência, o tubarão-duende funciona como uma peça-chave na compreensão da evolução dos tubarões e da adaptação a ambientes de alta pressão e baixa luminosidade. Seu conjunto de características focinho sensível, mandíbula projetável e corpo adaptado ao fundo do mar ilustra como a seleção natural molda predadores em nichos específicos. À medida que novas tecnologias de exploração avançam, pesquisadores esperam obter registros mais detalhados, ampliando o entendimento sobre um dos tubarões mais enigmáticos do planeta.