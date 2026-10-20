Inovação no SUS: Hospital das Clínicas da UFMG anuncia cirurgias robóticas e exibe exames à distância e IA contra Chagas

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O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (HC-UFMG) apresenta nesta terça-feira (20) um pacote de inovações tecnológicas no Sistema Único de Saúde (SUS): o início oficial das cirurgias robóticas na instituição, o Centro de Telessaúde, que realiza exames à distância e rastreia a Doença de Chagas com auxílio de inteligência artificial, e a UTI Inteligente, conectada à Central de Comando do Ministério da Saúde. As novidades serão mostradas ao presidente da HU Brasil, Arthur Chioro, que cumpre agenda na unidade, gerida pela empresa estatal.

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A programação oficial começa às 17h, no Centro de Simulação Realística, espaço dedicado ao treinamento de residentes e alunos de cursos de saúde por meio de simulação avançada. É ali que será anunciado o início das cirurgias robóticas no hospital.

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Telessaúde: exames à distância e IA no rastreio de Chagas

O roteiro da presidência inclui visita ao Centro de Telessaúde da unidade, responsável por conduzir exames médicos à distância. Entre os serviços oferecidos estão:

espirometria realizada à distância;

avaliações e exames de cardiologia à distância;

rastreio de Doença de Chagas com auxílio de inteligência artificial.

UTI Inteligente conectada ao Ministério da Saúde

A agenda prevê ainda visita à UTI Inteligente do HC-UFMG. O setor funciona interligado à Central de Comando das UTIs Inteligentes do Ministério da Saúde, instalada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Essa conexão contínua garante acompanhamento mais preciso e qualificado aos pacientes atendidos no hospital.

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Mantive os dados como estavam no texto original e não os rechequei nesta rodada. Se quiser, confirmo o cargo de Chioro, o horário da agenda e os serviços do Centro de Telessaúde antes de você publicar.