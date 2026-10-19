Mulher é presa por esfaquear companheiro em Ipatinga

Uma mulher de 40 anos foi presa na manhã desta segunda-feira (19/10), suspeita de ferir o companheiro, de 41, com uma faca, no Bairro Canaãzinho, em Ipatinga, no Vale do Aço. A vítima foi encontrada ferida dentro de casa e encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Márcio Cunha.



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De acordo com a Polícia Militar (PMMG), os militares foram acionados por volta das 6h40, após informações de que um homem pedia ajuda e dizia ter sido ferido pela companheira. Ao chegarem ao endereço, na Rua Amós, os policiais encontraram a vítima caída no chão, com sangramento. Também havia marcas de sangue na cozinha, nas paredes dos quartos e na calçada em frente à residência.

O Samu prestou os primeiros atendimentos e identificou uma perfuração por faca no braço esquerdo do homem, além de um corte no braço direito. Em seguida, ele foi levado ao hospital para receber assistência médica.

Segundo o cabo Raphael Tavares, da PM, a mulher aparentava estar desorientada quando foi abordada e não soube explicar o que havia acontecido nem apontar a motivação da agressão.

Aos policiais, ela contou que mantém um relacionamento com a vítima há cerca de dois anos e que esteve com o companheiro durante a madrugada. Segundo o relato, os dois consumiram bebidas alcoólicas e fizeram uso de crack. A mulher afirmou ter pegado uma faca e atingido o homem, mas disse não se recordar completamente da dinâmica do episódio.

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A suspeita foi presa por lesão corporal e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição das autoridades. Uma lâmina de faca foi recolhida pela PM.