Grande BH: homem é morto a tiros após desentendimento; cinco são presos

Um homem de 35 anos, identificado como Wanderson Venancio Gomes, morreu após ser baleado durante uma briga no bairro Recanto da Mata, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã de domingo (18/10). Cinco pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no caso. Segundo o registro policial, o conflito teria sido motivado por ciúmes relacionados ao antigo relacionamento de um dos envolvidos com a atual companheira da vítima.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com as informações da ocorrência, três irmãos foram até o local para confrontar o homem. Durante a discussão, um deles teria usado uma foice para ameaçar a vítima e familiares que tentaram intervir. Em seguida, uma mulher buscou um revólver em um imóvel próximo e o entregou a um dos irmãos, de 42 anos.

O suspeito efetuou três disparos contra a vítima, que foi atingida no peito e no braço. Wanderson foi socorrido por parentes e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Várzea das Flores, em Nova Contagem, mas não resistiu aos ferimentos.

Suspeitos foram encontrados em Ribeirão das Neves

Depois do crime, os três irmãos deixaram o local e solicitaram ajuda para conseguir um transporte por aplicativo. Durante o trajeto, eles também teriam passado na casa do empregador de um dos suspeitos para receber um adiantamento salarial em dinheiro.

A Polícia Militar (PMMG) rastreou o percurso e chegou a um imóvel no bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, também na Grande BH. Os três homens foram encontrados escondidos na cozinha da residência.

O responsável pelo imóvel, um parente de 39 anos, foi preso após admitir que abrigou os suspeitos mesmo sabendo do homicídio, conforme o registro policial. A mulher apontada como responsável por buscar e entregar a arma também foi detida.

Os três irmãos foram presos em flagrante por suspeita de homicídio e ameaça. Já a mulher e o homem que os recebeu são suspeitos de participação no crime e favorecimento pessoal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma faca artesanal e R$ 1,3 mil foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (PCMG), responsável pelos procedimentos investigativos.