Minascentro entra no Circuito Liberdade com novas atrações

O Minascentro passa a integrar o Circuito Liberdade, complexo cultural, turístico, educativo situado em Belo Horizonte. A formalização ocorreu por meio de um acordo de cooperação técnica firmado entre a Fundação Clóvis Salgado, gestora da rede, e o Consórcio Gestor Minascentro, operador do centro de convenções.

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O espaço integra a carteira de ativos da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge) e recebe congressos, feiras, exposições e apresentações artísticas no Centro da capital mineira.

A parceria prevê a valorização patrimonial, atividades artísticas e educativas, além do incentivo à circulação de público entre as instituições participantes. Segundo o presidente da Fundação Clóvis Salgado, Yuri Mesquita, "o Minascentro também é um espaço de shows, que permite o intercâmbio de programações e a criação de rotas e atrações turísticas, e essa incorporação traz mais variedade ao Circuito Liberdade e novas oportunidades para o público conhecer e vivenciar a cultura".

A gerente de Ativos da Codemge, Kênnya Kreppel, ressaltou que a inclusão fortalece a conexão com a região central. "A participação no Circuito aproxima o Minascentro de quem vive e visita a capital, com ações de informação turística, educação patrimonial e divulgação da programação cultural da cidade. Queremos que mais pessoas conheçam e frequentem o espaço, valorizando o patrimônio e contribuindo para o desenvolvimento da região central".

Novas ações e visitas no local

O plano de trabalho prevê um ponto de atendimento com recursos específicos: mapas digitais e QR codes voltados ao acesso de dados sobre os locais do circuito.

Estudantes, turistas e frequentadores da região terão acesso a visitas autoguiadas e atividades de educação patrimonial. A proposta apresenta a arquitetura e os bastidores do edifício ao público, aproximando a estrutura da rotina urbana da cidade.

Histórico e investimentos

Criado em 1981 e oficialmente inaugurado em 15 de março de 1984, o centro sediou congressos, mostras e eventos artísticos ao longo de sua trajetória na capital.

A então Codemig assumiu a responsabilidade do imóvel em 2016. Entre os anos de 2018 e 2019, a Codemge aplicou R$ 30 milhões em reformas e adequações prediais na edificação.

Desde dezembro de 2021, a administração e operação do centro pertencem ao Consórcio Gestor Minascentro, vencedor do processo licitatório de concessão de uso assinado com a empresa estatal.

Estrutura do Circuito Liberdade

O Governo de Minas criou o Circuito Liberdade em 2010, em parceria com o setor privado, transformando antigos prédios da administração estadual situados na Praça da Liberdade em polos culturais.

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A rede reúne mais de 30 espaços no perímetro delimitado pela Avenida do Contorno. A gestão do complexo cabe à Fundação Clóvis Salgado, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais.