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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem é preso após agredir esposa com barra de ferro em BH

Volume do som desencadeou uma discussão de casal, levando o suspeito a bater na mulher. Caso aconteceu no bairro Bom Jesus

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
19/10/2026 12:24

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Polícia Militar atende ocorrência de homem que agrediu a esposa com barra de ferro neste domingo (18/10)
Polícia Militar atende ocorrência de homem que agrediu a esposa com barra de ferro neste domingo (18/10) crédito: PMMG/Divulgacao.

Um homem de 63 anos foi preso suspeito de agredir a esposa, de 62 anos, com uma barra de ferro no bairro Bom Jesus, região Noroeste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada às 15h54 do último domingo (18/10) na Rua Teresina. 

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Segundo a Polícia Militar, a discussão começou depois que a mulher abaixou o volume do som. Ela reduzia e o homem aumentava novamente. Com a situação, ele se alterou e a xingou. Depois, passou a agredi-la com uma barra de ferro.

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Durante a situação, o homem ameaçou matá-la, dizendo que ela não escaparia naquele dia. A vítima sofreu golpes na cabeça e na perna, e foi encaminhada para um hospital.

Pessoas que presenciaram a situação interviram para ajudar a vítima. Após serem acionados, os militares foram ao local e prenderam o suspeito. De acordo com o registro da ocorrência, o homem assumiu as agressões.

O filho do casal testemunhou as agressões e afirmou que tem imagens de câmeras que registraram o episódio. A barra de ferro foi apreendida e o homem foi encaminhado à delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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