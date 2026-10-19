BH: restaurante popular da região hospitalar reabre as portas nesta segunda

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O Restaurante Popular Josué de Castro, na região hospitalar de Belo Horizonte, reabre as portas para o público nesta segunda-feira (19/10) com uma programação especial. De acordo com a Prefeitura de BH, a unidade serve uma média de 2,5 mil refeições diárias entre café da manhã, almoço e jantar.

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A partir das 11h, a banda da Guarda Civil Municipal se apresenta no local. O cardápio também foi especialmente elaborado para a celebração, com linguiça de pernil assada ao molho, ovo cozido com molho vermelho, hambúrguer de lentilha, farofa com abacaxi e bacon, cenoura ralada, arroz branco, feijão carioca e maçã como sobremesa.

Mudanças e melhorias

Ao longo da obra foram substituídas todas as instalações elétricas e hidrossanitárias, os banheiros e os vestiários para os funcionários foram reformados, um novo sistema de aquecimento de água foi instalado e foi feita a troca das portas automáticas.

Na cozinha, coração do restaurante, foi instalado um revestimento de piso mais resistente e de fácil higienização. Também foram trocadas tubulações e canaletas, feita a revisão das três câmaras frias e realizada a pintura geral do prédio e das estruturas, bem como a reforma geral do telhado.

Mesmo durante as intervenções, as refeições seguiram sendo distribuídas no formato de marmitex para as 2,5 mil pessoas por dia, com cerca de 940 em situação de rua.

"O Josué de Castro é um equipamento estratégico para a cidade. Muitas vezes, é a única refeição completa do dia para quem está acompanhando um familiar internado ou para quem vive na rua. Reformar essa unidade é garantir dignidade no acesso à comida. Não estamos apenas trocando pisos e tubulações; estamos devolvendo às pessoas o direito de sentar à mesa e se alimentar com calma. A obra foi feita de forma planejada para que ninguém ficasse sem comer, e agora entregamos um espaço à altura do que a população merece", destaca a diretora de Unidades de Alimentação Popular da SMSAN, Emanuelle Cardoso Zibral Santos.

Pacote de reformas

O Restaurante Popular Josué de Castro foi uma das quatro unidades que receberam manutenção como parte de um pacote de manutenção que soma cerca de R$ 8,3 milhões, fruto da parceria entre a Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Suzurb) e a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN).

O Restaurante Popular Dom Mauro Bastos, no Barreiro, foi entregue em 2024, e o Herbert de Souza, no Centro, teve a reforma concluída no primeiro semestre deste ano. O Josué de Castro e a Maria Regina Nabuco, em Venda Nova, também foram recém-entregues à população.

As obras nos restaurantes populares seguem uma lógica de execução escalonada para que o atendimento não seja interrompido por completo. Enquanto uma unidade passa por intervenções, as demais absorvem a demanda e o formato marmitex garante que o prato chegue mesmo com o refeitório em obras.

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Segundo a PBH, as obras nos restaurantes populares seguem uma lógica de execução escalonada para que o atendimento não seja interrompido por completo. Enquanto uma unidade passa por intervenções, as demais absorvem a demanda e o formato marmitex garante que o prato chegue mesmo com o refeitório em obras.