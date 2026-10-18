MG: Fofão escorrega em acrobacia e é socorrido pelos bombeiros

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um adolescente acrobata fantasiado do personagem Fofão de programas infantis da década de 1980 se lesionou ao tentar uma acrobacia, na noite deste sábado (17/10), em Alfenas, no Sul de Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Por volta das 21h, o adolescente de 17 anos sofreu uma queda ao errar um salto na Rua Dom Silvério, no bairro Jardim Boa Esperança, em Alfenas, no Sul de Minas.

O trecho, de perfil estritamente residencial, situa-se em uma área de trânsito local próxima ao Cemitério Municipal da cidade .

O jovem vestia a fantasia do personagem "Fofão" e atuava na trupe de animação de um veículo recreativo nos moldes das trupes conhecidas como "carreta furacão" ou "carreta da alegria".

Quando o rapaz subiu em um muro para executar uma manobra acrobática, no momento do impulso, ele perdeu a aderência, escorregou e caiu de costas contra o pavimento, gerando apreensão imediata entre passageiros e moradores que presenciavam a apresentação.

Como foi o socorro ao adolescente?

Acionada via central de emergência, a equipe do 3º Pelotão da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) compareceu ao logradouro para realizar o primeiro atendimento.

Os militares aplicaram as técnicas protocolares de suporte pré-hospitalar, priorizando a estabilização da coluna vertebral e a contenção de possíveis traumas osteomusculares decorrentes do impacto da queda da própria altura.

“Segundo informações, um jovem de 17 anos teria sofrido uma queda ao tentar realizar uma acrobacia em um muro da rua Dom Silvério. Ele teria escorregado e chocado as costas ao solo”, informou o CBMMG.

Após a imobilização em prancha rígida e monitoramento dos sinais vitais, os socorristas conduziram o paciente ao Hospital Universitário Alzira Velano (HUAV), em Alfenas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na unidade de pronto atendimento, a equipe médica assumiu os cuidados com foco na realização de exames radiológicos para averiguar fraturas ou contusões internas.



Deslize e socorro