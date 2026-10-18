BR-040: obras de duplicação interditam faixa por 90 dias em Congonhas
Bloqueio no sentido Juiz de Fora começa na segunda-feira para construção de contenção no km 603. Intervenção integra pacote de R$ 74,2 milhões com entrega de pistas duplicadas prevista para 2027
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A BR-040 terá uma faixa interditada no sentido Juiz de Fora a partir de segunda-feira (19/10) e durante um período de aproximadamente 90 dias, prazo previsto para a conclusão dos serviços na pista.
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O bloqueio temporário ocorrerá na altura do km 603, no bairro Pires, em Congonhas, sendo promovido pela concessionária EPR Via Mineira para viabilizar a construção de um muro de contenção.
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A intervenção faz parte da readequação da infraestrutura viária para as obras de duplicação do trecho e é voltada aos motoristas, transportadores de carga e passageiros, que terão como ganho o aumento da segurança operacional e a ampliação da capacidade de tráfego rodoviário.
A intervenção atinge um dos principais eixos logísticos do país para o escoamento mineral, industrial e agropecuário entre a Grande Belo Horizonte, a Zona da Mata e o estado do Rio de Janeiro, gerando reflexos no tempo de viagem e na programação de frotas rodoviárias.
Para viabilizar a segurança dos operários e condutores durante a obra, barreiras de concreto serão posicionadas para isolar o canteiro de obras e separar fisicamente o tráfego dos maquinários em operação.
A orientação da concessionária é de que os usuários diminuam a velocidade, redobrem a atenção e respeitem a sinalização especial provisória implantada ao longo do trecho.
O que está sendo feito na rodovia?
A edificação da estrutura de contenção integra o projeto global de duplicação da rodovia em Congonhas, que conta com investimento de R$ 74,2 milhões e tem entrega programada para agosto de 2027.
Além da ampliação das pistas e da instalação de divisores centrais de tráfego, o empreendimento prevê acostamentos, 3,46 quilômetros de pistas marginais, 3,23 quilômetros de ciclovias, calçadas acessíveis para pedestres, passarela no km 607 (bairro Campo das Flores) e obras de melhoria nos viadutos Telésphoro Cândido de Rezende e do Profeta.
A fase preliminar das obras foi iniciada em agosto, com a execução de supressão vegetal autorizada e o controle de impactos sobre a fauna silvestre.
Os trabalhos atuais reúnem limpeza mecanizada do terreno, movimentação de terraplenagem, instalação de bueiros e redes de drenagem profunda, além de contenções e intervenções de desmonte em maciços rochosos para a implantação do novo desenho viário.
O cronograma de engenharia prevê ainda a antecipação de obras em cerca de seis quilômetros para eliminar gargalos históricos de tráfego em Congonhas, contemplando o alargamento da ponte sobre o Córrego dos Macaquinhos (km 613), da ponte sobre o Rio Maranhão (km 616,5) e do viaduto sobre a ferrovia (km 616,8).
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O canal de assistência e informações da EPR Via Mineira funciona pelo número 0800 003 1040.
Melhorias previstas no trecho de Congonhas
- Investimento global: aporte de R$ 74,2 milhões com conclusão estimada para agosto de 2027
- Pistas marginais: implantação de 3,46 quilômetros para organização do tráfego local
- Malha cicloviária: execução de 3,23 quilômetros de ciclovias integradas
- Segurança para pedestres: instalação de calçadas acessíveis e passarela no km 607
- Adequação de estruturas: reformas e ampliações nos viadutos Telésphoro Cândido de Rezende e do Profeta
Segurança para os motoristas no trecho em obras
- Velocidade reduzida: adequação da condução aos limites temporários sinalizados nas proximidades do canteiro
- Atenção redobrada: observação constante das barreiras de concreto e do tráfego de maquinários pesados
- Distância de seguimento: manutenção de espaço seguro em relação ao veículo à frente na faixa remanescente
- Planejamento de viagem: previsão de tempo adicional no itinerário em função de possíveis retenções pontuais
- Atendimento ao usuário: acionamento da concessionária pelo canal 0800 003 1040 em caso de pane ou emergência