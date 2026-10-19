BR-381 é liberada após acidente que deixou um morto e 41 feridos
Colisão frontal aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), em Governador Valadares. Cinco pessoas ficaram gravemente feridas
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A BR-381 foi liberada nesta manhã de segunda-feira (19/10) depois de um acidente entre um ônibus de turismo e uma carreta deixar uma pessoa morta e outras 41 feridas, sendo cinco em estado grave. A colisão aconteceu na madrugada entre Baguari e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.
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Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta de 1h40, na altura do km 168, próximo ao Restaurante Garapa. A rodovia chegou a ficar interditada nos dois sentidos para o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos envolvidos.
Durante a operação, o trânsito passou a funcionar no sistema pare e siga, até a liberação da pista às 8h.
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Motorista reserva morreu no acidente
A vítima que morreu era o segundo motorista do ônibus de turismo. Ele estava na cabine do veículo, mas não conduzia o coletivo no momento da colisão.
O ônibus realizava uma viagem de excursão de Belo Horizonte com destino a Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.
A carreta transportava uma carga refrigerada de mangas. O motorista ficou preso às ferragens, mas foi retirado pelas equipes de resgate e socorrido com vida.
Ao todo, 41 pessoas ficaram feridas, sendo cinco em estado grave. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Governador Valadares.
O atendimento mobilizou três guarnições do Corpo de Bombeiros, seis ambulâncias da concessionária Nova 381 e quatro unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Os bombeiros também realizaram o desencarceramento da vítima fatal e a limpeza da pista, devido aos destroços espalhados e ao vazamento de combustível dos veículos.
As causas da colisão ainda serão investigadas. O Estado de Minas procurou a empresa responsável pelo ônibus, Matheus Turismo, e aguarda retorno.
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A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também foi procurada para esclarecer se o veículo estava regularizado para realizar a viagem. Até o momento, a reportagem aguarda resposta.