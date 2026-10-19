BR-381 é liberada após acidente que deixou um morto e 41 feridos

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A BR-381 foi liberada nesta manhã de segunda-feira (19/10) depois de um acidente entre um ônibus de turismo e uma carreta deixar uma pessoa morta e outras 41 feridas, sendo cinco em estado grave. A colisão aconteceu na madrugada entre Baguari e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado por volta de 1h40, na altura do km 168, próximo ao Restaurante Garapa. A rodovia chegou a ficar interditada nos dois sentidos para o atendimento às vítimas e a retirada dos veículos envolvidos.

Durante a operação, o trânsito passou a funcionar no sistema pare e siga, até a liberação da pista às 8h.

Motorista reserva morreu no acidente

A vítima que morreu era o segundo motorista do ônibus de turismo. Ele estava na cabine do veículo, mas não conduzia o coletivo no momento da colisão.

O ônibus realizava uma viagem de excursão de Belo Horizonte com destino a Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

A carreta transportava uma carga refrigerada de mangas. O motorista ficou preso às ferragens, mas foi retirado pelas equipes de resgate e socorrido com vida.

Ao todo, 41 pessoas ficaram feridas, sendo cinco em estado grave. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Governador Valadares.

O atendimento mobilizou três guarnições do Corpo de Bombeiros, seis ambulâncias da concessionária Nova 381 e quatro unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os bombeiros também realizaram o desencarceramento da vítima fatal e a limpeza da pista, devido aos destroços espalhados e ao vazamento de combustível dos veículos.

As causas da colisão ainda serão investigadas. O Estado de Minas procurou a empresa responsável pelo ônibus, Matheus Turismo, e aguarda retorno.

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A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também foi procurada para esclarecer se o veículo estava regularizado para realizar a viagem. Até o momento, a reportagem aguarda resposta.