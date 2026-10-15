Vídeo: içamento de passarela que caiu na BR-381 é concluída

A operação de içamento de uma passarela que caiu na BR-381 devido a um acidente em agosto deste ano foi concluída, na madrugada desta quinta-feira (15/10). A estrutura foi reinstalada no km 5+950 da Rodovia Fernão Dias, entre Extrema, no Sul de Minas, e Vargem, em São Paulo.

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Segundo a Motiva Minas SP, concessionária que administra o trecho, a operação teve início às 21h, com o fechamento da pista para posicionamento e patrolamento de um guindaste com capacidade de içamento de 500 toneladas. A estrutura instalada possui 45,20 metros de extensão e 90 toneladas. O içamento da viga foi concluído em cerca de 35 minutos, "resultado de um trabalho minuciosamente planejado e executado por equipes especializadas".





De acordo com a empresa, para a realização da operação, foram mobilizados um guindaste, quatro carretas pranchas, um caminhão munck, oito caminhões de apoio de sinalização e torres de iluminação, além de dispositivos auxiliares de segurança de via, "garantindo a execução eficiente e segura das atividades durante o período noturno".

Além do içamento da estrutura, as equipes da concessionária aproveitaram a interdição programada para realizar serviços de manutenção no pavimento.



Estrutura da nova passarela

Segundo nota da concessionária, a passarela foi implantada em vão único, sem pilar central na pista, por meio de uma viga de concreto protendida biapoiada. De acordo com a empresa, a obra incluiu a “construção integral de novas fundações, blocos, pilares e vigas”.

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O acidente

O acidente que derrubou a passarela de 6,4 metros de altura na BR-381 ocorreu em 18 de agosto, quando um caminhão atingiu a estrutura e provocou um grave acidente na Rodovia Fernão Dias, em Vargem, no interior de São Paulo. A passarela desabou sobre veículos que passavam no local, matando uma mãe e seu filho, moradores de Belo Horizonte.