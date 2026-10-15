PF prende suspeito com 24 mil imagens de abuso infantil no Norte de Minas

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (15/10) a Operação "In nomine Patris", voltada à repressão a crimes cibernéticos de abuso sexual infantojuvenil. A ação teve registro a partir de Montes Claros e cumpriu determinações no município de Taiobeiras, situado no Norte de Minas Gerais.

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Na cidade, os agentes federais cumpriram um mandado de busca e apreensão e prenderam um homem de 26 anos. O investigado atuava na supervisão de crianças em um grupo de oração de uma igreja da cidade.

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Armazenamento de material ilícito

A apuração aponta que o homem é suspeito de armazenar mais de 24 mil imagens e vídeos de violência sexual contra crianças e adolescentes. O conteúdo ilícito era guardado em contas na internet.

De acordo com os dados da corporação, a conduta de armazenamento dos arquivos online ocorreu de forma contínua entre os anos de 2019 e 2026.

Apreensão de eletrônicos e perícia técnica

Durante a diligência no Norte de Minas Gerais, os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos com o homem detido. Os aparelhos recolhidos serão encaminhados para a realização de perícia técnica.

Os exames periciais têm o objetivo de verificar outras condutas penais ligadas ao investigado. O procedimento avaliará a ocorrência de estupro de vulnerável e a eventual produção de material ilícito.

Decisão da Vara Única de Taiobeiras

O mandado de prisão preventiva contra o suspeito de 26 anos foi expedido pela Vara Única da Comarca de Taiobeiras, órgão integrante do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG).

A autoridade judicial baseou a ordem restritiva em fundamentos específicos apurados na investigação:

o período prolongado de armazenamento dos arquivos ilícitos;

a existência de circunstâncias de vulnerabilidade envolvendo crianças e adolescentes.

O nome dado à operação, "In nomine Patris", é uma expressão em latim que significa "em nome do Pai". A denominação faz alusão direta ao contexto religioso em que se inseriam as atividades do suspeito supervisionando menores na cidade mineira.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria