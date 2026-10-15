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ALERTA DE TEMPESTADE

Inmet emite alerta de tempestade e granizo para Minas Gerais

Alerta laranja prevê chuva forte entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos de velocidades entre 60 e 100 km/h

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
15/10/2026 13:25 - atualizado em 15/10/2026 13:25

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Inmet emite alerta laranja de tempestade para 12 regiões de MG nesta quinta-feira (15/10)
Inmet emite alerta laranja de tempestade para 12 regiões de MG nesta quinta-feira (15/10) crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Todos os municípios de Minas Gerais estão sob alerta de tempestade nesta quinta-feira (15/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de granizo. Em 12 regiões do estado, o alerta é laranja, que indica perigo.

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O alerta amarelo prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

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Nas cidades sob alerta laranja, a previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros por dia. Os ventos podem variar de 60 a 100 km/h, com possibilidade de granizo. Nesse caso, há risco de interrupção no fornecimento de energia, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos.

Regiões sob alerta laranja

  • Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba

  • Central Mineira

  • Zona da Mata

  • Vale do Rio Doce

  • Oeste de Minas

  • Vale do Mucuri

  • Sul/Sudoeste de Minas

  • Campo das Vertentes

  • Região Metropolitana de Belo Horizonte

  • Jequitinhonha

  • Noroeste de Minas

  • Norte de Minas

Orientações do Inmet

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas. Também não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

  • Para mais informações, procure a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria

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