Inmet emite alerta de tempestade e granizo para Minas Gerais

Todos os municípios de Minas Gerais estão sob alerta de tempestade nesta quinta-feira (15/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de granizo. Em 12 regiões do estado, o alerta é laranja, que indica perigo.

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O alerta amarelo prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

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Nas cidades sob alerta laranja, a previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros por dia. Os ventos podem variar de 60 a 100 km/h, com possibilidade de granizo. Nesse caso, há risco de interrupção no fornecimento de energia, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos.

Regiões sob alerta laranja

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba

Central Mineira

Zona da Mata

Vale do Rio Doce

Oeste de Minas

Vale do Mucuri

Sul/Sudoeste de Minas

Campo das Vertentes

Região Metropolitana de Belo Horizonte

Jequitinhonha

Noroeste de Minas

Norte de Minas

Orientações do Inmet

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas. Também não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Para mais informações, procure a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193). Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria