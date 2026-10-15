Inmet emite alerta de tempestade e granizo para Minas Gerais
Alerta laranja prevê chuva forte entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos de velocidades entre 60 e 100 km/h
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Todos os municípios de Minas Gerais estão sob alerta de tempestade nesta quinta-feira (15/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de granizo. Em 12 regiões do estado, o alerta é laranja, que indica perigo.
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O alerta amarelo prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
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Nas cidades sob alerta laranja, a previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros por dia. Os ventos podem variar de 60 a 100 km/h, com possibilidade de granizo. Nesse caso, há risco de interrupção no fornecimento de energia, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos.
Regiões sob alerta laranja
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Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba
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Central Mineira
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Zona da Mata
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Vale do Rio Doce
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Oeste de Minas
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Vale do Mucuri
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Sul/Sudoeste de Minas
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Campo das Vertentes
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Região Metropolitana de Belo Horizonte
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Jequitinhonha
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Noroeste de Minas
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Norte de Minas
Orientações do Inmet
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Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas. Também não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.
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Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
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Para mais informações, procure a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria