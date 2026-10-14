Alerta laranja: 406 cidades de MG têm risco de tempestades e granizo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta quarta-feira (14/10), alerta laranja de tempestades para 406 cidades de Minas Gerais. A previsão é de chuvas intensas de 30 a 60mm, ou 50 e 100 mm/dia, com possibilidade de granizo e ventos fortes podendo chegar de 50 a 100km/h. O alerta é valido até a meia-noite.

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Entre os riscos potenciais associados ao temporal estão o corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. O alerta vale para cidades do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Oeste de Minas, Central Mineira e a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros orientam que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Se possível, recomenda-se também desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em caso de emergência, os telefones de contato são 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Baixa umidade atinge o Norte de Minas

Enquanto grande parte do estado enfrenta o risco de tempestades, a região Norte de Minas Gerais registra uma situação oposta. O Inmet também emitiu um alerta laranja focado na baixa umidade relativa do ar.

Os índices de umidade na região afetada devem variar entre 12% e 20%, níveis considerados críticos e com risco elevado de incêndios florestais e impactos severos à saúde. Os sintomas mais comuns são o ressecamento da pele e o desconforto nos olhos, boca e nariz.

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As autoridades recomendam ingerir bastante água, evitar a prática de atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes do dia, usar hidratantes corporais e manter-se em ambientes mais frescos.

Municípios de MG em alerta de tempestade