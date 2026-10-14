Acidente na BR-040: via é liberada após remoção de carretas no km 295

A BR-040 teve o trânsito completamente liberado no fim da manhã desta quarta-feira (14/10), na altura do km 295, no município de Três Marias, na Região Central de Minas, após duas carretas se envolverem em um acidente mais cedo.

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O trecho havia sido interditado nos dois sentidos por volta das 8h30, quando as duas carretas envolvidas no acidente ficaram atravessadas na via. A interrupção do fluxo de veículos causou retenção no local enquanto as equipes trabalhavam na remoção das carretas e na limpeza da pista.

Segundo as informações iniciais, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Via Cristais, concessionária responsável pela administração da rodovia, foram acionadas e atuaram no local para garantir a segurança dos motoristas e agilizar os trabalhos de liberação.

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Após cerca de três horas de bloqueio total, os veículos acidentados foram retirados e a pista foi completamente liberada para o tráfego por volta das 11h30. O trânsito na região volta a fluir normalmente, mas a recomendação para os motoristas é de atenção redobrada no trecho.