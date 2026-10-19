MG: ônibus e carreta colidem na BR-381

Uma colisão frontal entre um ônibus de turismo e uma carreta interdita, na madrugada desta segunda-feira (19/10), a BR-381, na altura do km 169, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 1h50, no trecho entre Baguari e Governador Valadares, próximo à Churrascaria Estrada Real.

Equipes da concessionária Nova 381 foram mobilizadas para atender à ocorrência. A rodovia está interditada nos dois sentidos devido à colisão, sem previsão de liberação.

Ainda de acordo com a polícia, caminhoneiros que estavam na região relataram que 35 pessoas precisaram de atendimento médico. No entanto, os números ainda não foram confirmados pelas autoridades.

Rodovia continua interditada

Por volta das 5h, caminhoneiros também informaram que a BR-381 permanecia interditada nos dois sentidos.

A orientação para os motoristas que precisam passar pelo trecho é evitar a região e consultar aplicativos de navegação para verificar as condições do trânsito e possíveis rotas alternativas.

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As circunstâncias da colisão ainda são desconhecidas.