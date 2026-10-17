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Acidente entre moto e caminhonete deixa dois feridos na BR-381

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois ocupantes da moto foram levados para o Hospital João XXIII; um deles estava inconsciente

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
17/10/2026 18:33

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Ao chegar ao local, os bombeiros de Nova União fizeram o atendimento pré-hospitalar das vítimas
Ao chegar ao local, os bombeiros de Nova União fizeram o atendimento pré-hospitalar das vítimas crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente envolvendo uma moto e uma caminhonete deixou duas pessoas feridas, uma delas inconsciente, na tarde deste sábado (17/10), no Km 450, da BR-381, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), os dois ocupantes da moto foram encontrados caídos na via. Em seguida, foram socorridos e levados para o Hospital João XXIII, no Centro da capital mineira. 

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Um deles, um homem de aproximadamente 30 anos, estava inconsciente. O outro, também homem, tinha escoriações pelo corpo. Ao chegar ao local, os bombeiros de Nova União fizeram o atendimento pré-hospitalar das vítimas.

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Ainda segundo os militares, testemunhas relataram que a condutora da caminhonete fez uma conversão em local proibido e acabou batendo na lateral da moto. O ocupante encontrado inconsciente após a queda tinha suspeita de fratura de fêmur. 

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Ele foi levado por uma Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atedimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital João XXIII. A outra vítima também foi levada para o mesmo hospital por uma ambulância da concessionária que administra o trecho da rodovia.

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