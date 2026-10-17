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TRIÂNGULO MINEIRO

Batida entre dois carros deixa seis pessoas feridas em rodovia de Minas

O acidente aconteceu na altura do km 33, da LMG-798, em Uberaba, no Triângulo Mineiro

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
17/10/2026 15:30

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As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, Samu e pela ambulância da concessionária que administra a via
As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, Samu e pela ambulância da concessionária que administra a via crédito: CBMMG/Divulgação

Uma batida entre dois carros, na manhã deste sábado (17/10), deixou seis pessoas feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura do km 33, da LMG-798, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. 

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Ainda de acordo com a corporação, duas vítimas foram transportadas pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros, duas pelo SAMU, por meio da Unidade de Suporte Avançado, e duas pela ambulância da concessionária que administra a via.

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A Polícia Militar e a concessionária prestaram apoio no isolamento do local. Os bombeiros aplicaram serragem na pista, para reduzir o risco de derrapagens.

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