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ACIDENTE

MG: três pessoas ficam feridas em batida frontal de carros na BR-354

Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou da ajuda dos bombeiros para ser retirada do veículo em segurança

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
17/10/2026 17:36

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Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou da ajuda dos bombeiros para ser retirada do veículo em segurança
Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou da ajuda dos bombeiros para ser retirada do veículo em segurança crédito: CBMMG/Divulgação

Uma batida frontal entre dois automóveis deixou três pessoas feridas, neste sábado (17/10), na BR-354, em Iguatama, Região Centro-Oeste de Minas. 

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Segundo o Corpo de Bombeiros, ao todo foram quatro vítimas. Porém, uma delas, do sexo masculino, não tinha lesões aparentes e recusou atendimento.  

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As outras três precisaram de atendimento hospitalar, sendo que uma delas ficou presa às ferragens e precisou da ajuda dos bombeiros para ser retirada de um dos veículos em segurança.

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Todas foram encaminhadas para a Santa Casa de Arcos por equipes do Samu. 

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