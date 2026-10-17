MG: três pessoas ficam feridas em batida frontal de carros na BR-354
Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou da ajuda dos bombeiros para ser retirada do veículo em segurança
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Uma batida frontal entre dois automóveis deixou três pessoas feridas, neste sábado (17/10), na BR-354, em Iguatama, Região Centro-Oeste de Minas.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, ao todo foram quatro vítimas. Porém, uma delas, do sexo masculino, não tinha lesões aparentes e recusou atendimento.
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As outras três precisaram de atendimento hospitalar, sendo que uma delas ficou presa às ferragens e precisou da ajuda dos bombeiros para ser retirada de um dos veículos em segurança.
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Todas foram encaminhadas para a Santa Casa de Arcos por equipes do Samu.