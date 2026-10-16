Grande BH: dois homens são presos com carro clonado na BR-381

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro com registro de furto em Contagem, na manhã desta sexta-feira (16/10). O veículo, uma Toyota Hilux SW4 prata, foi abordado durante uma fiscalização na Unidade Operacional da corporação, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

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O veículo era ocupado por dois homens, de 33 e 37 anos. Na abordagem, o motorista ficou bastante nervoso e deu informações desencontradas sobre a procedência do carro. Desconfiados, os policiais começaram a vistoriar a Hilux.

Foi constatada a adulteração nos elementos que identificam o veículo, e os agentes da PRF descobriram que se tratava de um veículo clonado, com registro de furto em Contagem, município também localizado na Grande BH. As placas originais estavam vinculadas a outro automóvel.

Os dois homens e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil, que investigará o caso.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Renata Galdino