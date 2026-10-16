Assine
overlay
Início Gerais
CARRO CLONADO

Grande BH: dois homens são presos com carro clonado na BR-381

Veículo foi apreendido em Sabará; motorista e passageiro foram encaminhados junto ao carro para à Polícia Civil

Publicidade
Carregando...
CL
Camila Lyrio*
CL
Camila Lyrio*
Repórter
16/10/2026 11:40 - atualizado em 16/10/2026 11:41

compartilhe

×
Polícia Federal apreende carro clonado em Sabará, na Região Metropolitana de BH
Polícia Federal apreende carro clonado em Sabará, na Região Metropolitana de BH crédito: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro com registro de furto em Contagem, na manhã desta sexta-feira (16/10). O veículo, uma Toyota Hilux SW4 prata, foi abordado durante uma fiscalização na Unidade Operacional da corporação, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

 

Leia Mais

O veículo era ocupado por dois homens, de 33 e 37 anos. Na abordagem, o motorista ficou bastante nervoso e deu informações desencontradas sobre a procedência do carro. Desconfiados, os policiais começaram a vistoriar a Hilux.

Foi constatada a adulteração nos elementos que identificam o veículo, e os agentes da PRF descobriram que se tratava de um veículo clonado, com registro de furto em Contagem, município também localizado na Grande BH. As placas originais estavam vinculadas a outro automóvel.

Os dois homens e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil, que investigará o caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Renata Galdino

Tópicos relacionados:

carro carro-clonado policia prf veiculo-clonado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay