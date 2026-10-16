Justiça mineira condena homem que tentou queimar mulher e bebê a 64 anos de prisão

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A Justiça condenou um homem a 64 anos e três meses de prisão por tentar matar a companheira e o filho de sete meses em Lavras, no Sul de Minas Gerais. O crime ocorreu quando o réu ateou fogo em ambos. A sentença foi proferida na última quinta-feira (8/10), após quase 12 horas de julgamento em júri popular.

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Tratada como uma decisão histórica em Minas Gerais, a deliberação judicial assegurou proteção total às vítimas. Conforme dados do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), os fatos aconteceram em 21 de setembro de 2025, durante uma discussão entre o casal.

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Ataque e atendimento médico

As investigações apontam que o homem despejou etanol sobre a companheira no momento em que ela segurava o bebê no colo. Em seguida, o agressor usou um isqueiro para atear fogo nas duas vítimas.

A mulher e o bebê sofreram queimaduras pelo corpo. O crime só não se consumou devido à interrupção da ação violenta e ao socorro médico prestado imediatamente à mãe e à criança.

Penalidades e indenização

A decisão manteve a prisão preventiva do condenado até o julgamento de eventual recurso da Defensoria Pública. A Justiça também estabeleceu outras obrigações ao acusado: