MG: homem é condenado a 75 anos de prisão por matar ex

Um homem, de 43 anos à época do crime, foi condenado a 75 anos de prisão por matar a ex-companheira, de 35, a facadas em uma chácara na zona rural de Patos de Minas, no Alto do Paranaíba. O crime ocorreu em novembro do ano passado, na frente dos filhos do ex-casal e de outras pessoas que estavam no local.

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A sentença foi divulgada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) nesta quarta-feira (14/10), por meio da 7ª Promotoria de Justiça de Patos de Minas, e prevê o cumprimento da pena inicialmente em regime fechado.

O condenado também terá de efetuar o pagamento de R$ 100 mil de indenização aos filhos da vítima. Para garantir o pagamento, no início do processo, o MPMG havia requerido a apreensão de um veículo do réu, pedido que foi deferido pela Justiça, e o automóvel permanece apreendido.

A vítima tinha dois filhos de outro relacionamento, um de 6 anos e uma de 16 anos. O réu também tinha um filho de outro relacionamento, de 9 anos.

Entre as causas de agravamento de pena acolhidas pelo júri, estão o fato de a vítima ser mãe, de o crime ter sido cometido na presença dos filhos dela e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da mulher. O casal mantinha um relacionamento de cerca de cinco anos.

O crime

O crime foi cometido na tarde de 2 de novembro de 2025. A vítima havia sido convidada, juntamente com familiares e amigos, para uma comemoração de aniversário em uma chácara, que começaria em 31 de outubro e se estenderia até o dia do crime.

O homem (que não havia sido convidado) esteve no local em 1º de novembro, acompanhando a mulher e mantendo comportamento tranquilo e sem brigas. No dia seguinte, eles decidiram retornar à chácara acompanhados dos filhos.

Em determinado momento, o réu recebeu uma ligação e manifestou à companheira a intenção de ir embora do local. Entretanto, não aguardou os filhos da vítima se trocarem e deixou o local acompanhado apenas de seu próprio filho.

Ao voltar cerca de 20 minutos depois, o autor do crime dirigiu-se à vítima, que se preparava para ir embora com ele. Nesse momento, o homem aproximou-se simulando que iria abraçá-la e beijá-la, momento em que, surpreendentemente, desferiu diversos golpes de faca contra ela, na frente de seus filhos.

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O homem fugiu em seguida, mas acabou preso no mesmo dia, pouco tempo depois, pela Polícia Militar (PM).