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TRIÃNGULO MINEIRO

PF apreende R$ 241 mil em dinheiro e cheques durante operação em Minas

Investigação da Polícia Federal começou após apreensão de mercadorias em Contagem, em 2021. Ação recolheu dinheiro, cheques e produtos estrangeiros

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
14/10/2026 12:11

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Operação Fronteira Oculta da Policia Federal cumpre mandados judiciais e apreende dinheiro, cheques e produtos de origem estrangeira em Uberaba
Operação Fronteira Oculta da Policia Federal cumpre mandados judiciais e apreende dinheiro, cheques e produtos de origem estrangeira em Uberaba crédito: PF/Divulgação

O uso de notas fiscais em nome de empresas sem relação com as mercadorias está no centro de uma investigação da Polícia Federal sobre a entrada irregular de produtos estrangeiros em Minas. Nesta quarta-feira (14/10), a Operação Fronteira Oculta cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

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Durante a ação, foram apreendidos R$ 126 mil em dinheiro, cerca de R$ 115 mil em cheques, aproximadamente US$ 4,5 mil e diversos produtos de origem estrangeira.

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A investigação teve início em 2021, quando a Receita Federal apreendeu uma carga de mercadorias estrangeiras em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a apuração, a carga era transportada com uma nota fiscal emitida em nome de uma empresa de outro estado, que não tinha relação com os produtos. O documento teria sido usado indevidamente para tentar dar aparência de legalidade ao transporte.

Os investigadores suspeitam que os envolvidos realizavam importações irregulares de forma recorrente.

Buscas em Uberaba

A operação contou com a participação de policiais federais e auditores-fiscais da Receita Federal. Os dois mandados de busca e apreensão foram autorizados pela Justiça Federal em Uberaba, onde o caso é investigado.

Os envolvidos poderão responder na medida de sua culpabilidade, pelos crimes de contrabando — entrada ou saída ilegal de mercadorias proibidas no país — e descaminho — quando produtos permitidos entram ou saem do Brasil sem o pagamento dos impostos devidos.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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