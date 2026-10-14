PF prende quatro suspeitos de abastecer CV e PCC

Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais (FICCO/MG) prendeu quatro pessoas em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e cumpriu nove mandados de busca e apreensão no estado nesta quarta-feira (14/10). Batizada de operação Bifronte, a ação tem objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, investigada por abastecer o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) com maconha e cocaína.

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Operação Bifronte

A operação reúne a Polícia Federal, a Polícia Civil de Minas Gerais, a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Penal de Minas Gerais, que atuam em conjunto no combate à organização criminosa. No estado, foram cumpridos mandatos de busca e apreensão em Guaxupé, no Sul de Minas, São João Del Rei, no Campo das Vertentes, e Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Ao todo, foram cumpridos 46 mandados judiciais, sendo 23 de prisão, 20 de busca e apreensão e três de recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico. As ações ocorreram nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Goiás, Santa Catarina e São Paulo.

Apreensões



Segundo as investigações, o grupo obtinha drogas na Bolívia e no Peru para, posteriormente, transportá-las e distribuí-las em território nacional. Das drogas, a maconha abastecia o Comando Vermelho (CV) e a cocaína ao Primeiro Comando da Capital (PCC). As apurações indicam que a organização era dividida em núcleos de comando, logística, transporte, financeiro e familiar.

A operação também determinou duas difusões vermelhas pela Interpol e a transferência de dois dos principais investigados para o sistema penitenciário federal. As medidas incluem o sequestro patrimonial de até R$ 187 milhões, abrangendo 69 pessoas físicas e jurídicas. Também foi determinado o bloqueio de 11 imóveis localizados em Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Santa Catarina e Bahia, além de uma aeronave.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria