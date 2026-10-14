PRF registra 137 acidentes e 10 mortes em estradas federais de Minas durante feriadão

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço oficial da Operação Nossa Senhora Aparecida 2026 referente às rodovias federais que cortam Minas Gerais. As ações de fiscalização ocorreram entre a sexta-feira (9/10) e a segunda-feira (12/10), período em que os policiais registraram dez mortes nas pistas mineiras.

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Nos quatro dias de mobilização em território mineiro, os agentes contabilizaram um total de 137 sinistros de trânsito. Essas ocorrências nas estradas federais deixaram 155 pessoas feridas.

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Fiscalização intensificada e infrações em Minas Gerais

As equipes da PRF mantiveram policiamento reforçado em trechos considerados críticos, identificados como pontos de maior risco de acidentes. A finalidade foi combater infrações que colocam em risco condutores e passageiros pelas rodovias.

Durante as atividades operacionais em Minas Gerais, os policiais fiscalizaram cerca de 4.615 veículos. O contingente mobilizado abordou 9.480 pessoas ao longo das vias federais até a conclusão da operação, na segunda-feira.

O excesso de velocidade liderou o volume de autuações nos quatro dias, configurando a infração mais registrada pela corporação, com 2.570 notificações. Outras condutas perigosas geraram penalizações nas pistas:

ultrapassagens irregulares: 498 multas;

falta de cinto de segurança ou de dispositivo de retenção para crianças: 292 multas;

embriaguez ao volante: 67 multas.

Ocorrências nacionais e comparativo

O levantamento da PRF reuniu também os dados de ocorrências de trânsito atendidas em todo o país. Em âmbito nacional, a corporação contabilizou 926 ocorrências de trânsito ao longo do feriado prolongado.

Os registros em todas as rodovias federais brasileiras somaram 969 pessoas feridas e 68 mortes durante os quatro dias de policiamento intensivo.

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A corporação explicou que não será possível comparar os dados da Operação Nossa Senhora Aparecida 2026 com os números do ano anterior. A instituição pontuou que, em 2025, o feriado não apresentou o mesmo período prolongado.