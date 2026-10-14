Ação da PM no Aglomerado da Serra resulta em grande apreensão de drogas

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou uma operação contra o tráfico de drogas no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (14/10). Segundo o boletim de ocorrência, militares patrulhavam a Vila Fazendinha quando viram um homem que, ao notar a aproximação das viaturas, fugiu para o interior de um imóvel no Beco do Arlindo.

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Equipes do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) cercaram a edificação. Durante as buscas no imóvel acessado pelo indivíduo, os agentes localizaram um ponto de preparo e armazenamento de entorpecentes, com drogas prontas para a comercialização.

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Ação tática na Vila Fazendinha

A ação foi conduzida por guarnições do Gepar capacitadas para incursões em locais com vielas e difícil acesso. A estratégia operacional tem como foco acabar com depósitos clandestinos mantidos por grupos criminosos em áreas mais povoadas da comunidade.

De acordo com a corporação, o suspeito conseguiu escapar pelo Beco do Arlindo durante a perseguição. Os policiais concentraram as inspeções no imóvel, apontado como base de apoio para pesagem, corte e dolagem de entorpecentes no varejo ilegal.

Materiais recolhidos no Beco do Arlindo

A varredura completa confirmou a presença de drogas em diferentes estágios de preparo, além de instrumentos de dosagem. Foram apreendidos:

dois tabletes compactos de crack

228 pedras de crack embaladas para consumo

uma barra de maconha prensada

três balanças de precisão

Encaminhamento à Polícia Civil

A PMMG destacou que a retirada dos tabletes de crack e dos equipamentos impede o fracionamento de centenas de novas porções destinadas aos pontos de venda da região centro-sul da capital.

Todo o material apreendido no Beco do Arlindo foi encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Minas Gerais, onde a ocorrência foi registrada e um inquérito instaurado para identificar e prender o homem que fugiu do local.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.