Mulher e adolescente são detidas com droga e R$ 200 mil em cheques

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma mulher de 20 anos foi presa e uma adolescente, de 17, apreendida na tarde dessa segunda-feira (12/10) por tráfico de drogas no bairro Residencial Bethânia, em Santana do Paraíso, no Vale do Rio Doce. Com elas foram apreendidas 25 barras de maconha, centenas de porções de entorpecentes e dois cheques no valor de R$ 100 mil cada.

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De acordo com a Polícia Militar, os policiais receberam a informação de que um imóvel estava sendo usado como ponto de armazenamento e venda de drogas. Durante monitoramento, os militares viram duas pessoas chegarem de moto e entrarem no local. Ao sair, a dupla levava uma sacola.

Eles foram abordados e fugiram. Durante a perseguição, a sacola foi deixada para trás. Nela foram encontradas porções de substância semelhante à maconha, conhecida como Colômbia Gold.

Já no imóvel, foram encontrados 25 barras de maconha, 20 pacotes de Colômbia Gold, 497 buchas e outras duas porções menores de maconha, além de oito porções de haxixe e sete de crack. Também foram encontradas três balanças digitais, três aparelhos celulares, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico e dois cheques que somam R$ 200 mil. O material foi apreendido.

Ao ser questionada, a mulher contou que recebia R$ 1 mil por carregamento de drogas e apontou um homem, de 31 anos, como proprietário das drogas. O suspeito não foi localizado.

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A mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A adolescente foi apreendida por atos infracionais análogos ao tráfico e à associação para o tráfico. Ambas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, para as providências cabíveis.