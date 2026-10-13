Assine
overlay
Início Gerais
ABSURDO!

Mulher acamada é estuprada por usuário de crack em BH

Vítima de 58 anos foi encontrada ferida e em estado de choque no Bairro Nova Gameleira; suspeito teria fugido pelo telhado da residência

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/10/2026 07:09 - atualizado em 13/10/2026 07:11

compartilhe

×
Mulher de 58 anos é vítima de estupro dentro de casa; suspeito foge
Mulher de 58 anos é vítima de estupro dentro de casa; suspeito foge crédito: Google Street View/Reprodução

Uma mulher acamada de 58 anos foi vítima de estupro dentro da própria residência nessa segunda-feira (12/10), no Bairro Nova Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte. O principal suspeito é um homem conhecido como “Rodinho”, apontado por testemunhas como usuário de crack.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 18h, na Rua Eduardo Henrique Mendes.

Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a vítima com o rosto ensanguentado, parcialmente despida e em estado de choque. Ela não conseguiu relatar o que havia acontecido.

Leia Mais

A mulher, que possui problemas de saúde e não consegue se locomover sozinha, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital João XXIII, com dores na região íntima.

Suspeito teria fugido pelo telhado

De acordo com o relato de uma testemunha, namorado do filho da vítima, ele estava na residência consumindo crack com o companheiro e outros dois homens.

Em determinado momento, o filho da mulher saiu para trabalhar. Por volta das 14h30, a testemunha e outro homem deixaram a casa para buscar mais drogas, deixando o suspeito, conhecido como “Rodinho”, sozinho com a vítima.

Ainda segundo o relato, a mulher estava inicialmente no sofá da sala e foi levada pelo suspeito até a cama do quarto. A testemunha afirmou que ficou fora da residência por aproximadamente 15 minutos. Ao retornar, ouviu gritos de socorro vindos do imóvel.

Conforme a versão apresentada à PM, o suspeito estava sem roupas e fugiu pelo telhado da residência quando os outros homens chegaram.

As testemunhas acionaram vizinhos, que pediram ajuda à polícia. Os envolvidos disseram não saber o nome completo nem o endereço do suspeito, o que dificultou sua identificação e localização.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o registro da ocorrência, o homem não havia sido encontrado.

Tópicos relacionados:

bh estupro pm violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay