Mulher acamada é estuprada por usuário de crack em BH

Uma mulher acamada de 58 anos foi vítima de estupro dentro da própria residência nessa segunda-feira (12/10), no Bairro Nova Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte. O principal suspeito é um homem conhecido como “Rodinho”, apontado por testemunhas como usuário de crack.

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Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 18h, na Rua Eduardo Henrique Mendes.

Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a vítima com o rosto ensanguentado, parcialmente despida e em estado de choque. Ela não conseguiu relatar o que havia acontecido.

A mulher, que possui problemas de saúde e não consegue se locomover sozinha, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital João XXIII, com dores na região íntima.

Suspeito teria fugido pelo telhado

De acordo com o relato de uma testemunha, namorado do filho da vítima, ele estava na residência consumindo crack com o companheiro e outros dois homens.

Em determinado momento, o filho da mulher saiu para trabalhar. Por volta das 14h30, a testemunha e outro homem deixaram a casa para buscar mais drogas, deixando o suspeito, conhecido como “Rodinho”, sozinho com a vítima.

Ainda segundo o relato, a mulher estava inicialmente no sofá da sala e foi levada pelo suspeito até a cama do quarto. A testemunha afirmou que ficou fora da residência por aproximadamente 15 minutos. Ao retornar, ouviu gritos de socorro vindos do imóvel.

Conforme a versão apresentada à PM, o suspeito estava sem roupas e fugiu pelo telhado da residência quando os outros homens chegaram.

As testemunhas acionaram vizinhos, que pediram ajuda à polícia. Os envolvidos disseram não saber o nome completo nem o endereço do suspeito, o que dificultou sua identificação e localização.

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Até o registro da ocorrência, o homem não havia sido encontrado.