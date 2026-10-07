MG: idoso é preso acusado de estuprar neta; família faz outras denúncias

Um homem, de 66 anos, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta quarta-feira (7/10), em Muriaé, na Zona da Mata, investigado por estupro de vulnerável contra a própria neta, uma criança de 9 anos.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a Polícia Civil, foram obtidos relatos de outras mulheres da família sobre possíveis episódios de violência sexual ocorridos quando ainda eram crianças.

Os relatos indicaram fatos ocorridos em diferentes períodos e envolveriam mais de uma geração da mesma família.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Diante dos elementos reunidos, a PCMG representou pela prisão do investigado, medida deferida pelo Poder Judiciário. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

