MG: idoso é preso acusado de estuprar neta; família faz outras denúncias
Segundo a Polícia Civil, foram obtidos relatos de outras mulheres da família sobre possíveis episódios de violência sexual ocorridos quando ainda eram crianças
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Um homem, de 66 anos, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta quarta-feira (7/10), em Muriaé, na Zona da Mata, investigado por estupro de vulnerável contra a própria neta, uma criança de 9 anos.
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Segundo a Polícia Civil, foram obtidos relatos de outras mulheres da família sobre possíveis episódios de violência sexual ocorridos quando ainda eram crianças.
Os relatos indicaram fatos ocorridos em diferentes períodos e envolveriam mais de uma geração da mesma família.
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Diante dos elementos reunidos, a PCMG representou pela prisão do investigado, medida deferida pelo Poder Judiciário. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.