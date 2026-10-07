Surto de sarna faz cidade mineira suspender festa de Dia das Crianças

Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou a suspensão de uma festa que tradicionalmente ocorre durante a Semana da Criança devido ao aumento de casos de escabiose, popularmente conhecida como sarna humana, no município. A prefeitura anunciou que o evento Aerokids ocorrerá durante o período de Natal.

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"Pensando acima de tudo na segurança e no bem-estar das nossas crianças, entendemos que este é o momento de ter responsabilidade e cuidado", diz a prefeitura por meio de um comunicado. O texto diz ainda que a nova data da festa será divulgada "em breve".

Nas últimas 24 horas, Lagoa Santa registrou 50 novos casos de sarna: nesta quarta-feira (7/10), o número de notificações chegou a 241, ante 191 comunicados na terça-feira (6/10). Devido ao surto, o município suspendeu as aulas nas escolas da rede municipal até o fim desta semana.

Com a suspensão e o recesso escolar previsto para a próxima semana, entre os feriados dos dias 12 e 15 de outubro, o retorno das aulas deve acontecer somente no dia 19. As aulas na rede estadual e também nos colégios particulares do município, porém, continuam ocorrendo normalmente.



Histórico de sarna humana em Minas

Em 5 de setembro deste ano o Estado de Minas informou que Alfenas, no Sul de Minas, enfrentava um surto de escabiose e já teria registrado mais de 150 casos da doença desde o fim de agosto, quando a prefeitura criou um comitê de enfrentamento e monitoramento.

Somente na rede municipal de ensino 50 casos foram confirmados de alunos e funcionários em cinco escolas. De acordo com o Executivo Municipal, seguindo as orientações do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais, apenas duas escolas tiveram atividades suspensas por um período de sete dias, como medida preventiva. Nas demais, as atividades seguiram normalmente e apenas os alunos e servidores infectados foram afastados.

Além disso, a Prefeitura de Alfenas suspendeu o desfile de Sete de Setembro como medida preventiva de controle de transmissão da doença.

No dia 28 do mesmo mês aulas de um Centro de Educação Infantil de Andradas, no Sul de Minas, foram suspensas por 72 horas após a identificação de sete casos suspeitos de escabiose. A medida foi adotada pela prefeitura, por meio das secretarias municipais de Saúde e Educação, como precaução para conter uma possível transmissão da doença e permitir a higienização e desinfecção da unidade.

Já no dia 1º de outubro, o número de casos na cidade subiu para dezesseis em três unidades de educação infantil. Os pais e responsáveis foram orientados a levar crianças com sinais ou sintomas compatíveis com escabiose a uma unidade de saúde para avaliação médica. O município de Andradas também determinou que profissionais da saúde fizessem inspeções nas salas de aula e que os profissionais da educação passassem por um treinamento de capacitação.

O que é a escabiose?

A escabiose é uma infecção parasitária causada por um ácaro que se instala nas camadas superficiais da pele para depositar ovos, provocando intensa reação alérgica e coceira. Entre os sintomas também estão o aparecimento de pequenas lesões ou bolhas na pele nas áreas com maior calor e umidade como axilas, virilha, dobras, entre os dedos.

A doença é transmitida de pessoa para pessoa, por contato prolongado ou pelo compartilhamento de roupas, toalhas e lençóis. A sarna que acomete animais não é a mesma que acomete seres humanos.

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O tratamento é feito por meio de medicamentos de uso tópico e oral. Também é necessário fazer a higienização do ambiente para evitar reincidência da doença.