Denunciado por estupro, ex-monitor de escola cívico-militar em MG é preso

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quarta-feira (7/10) o ex-monitor escolar André da Silva Moraes Júnior, denunciado em julho pelo Ministério Público por estupro de vulnerável, em investigação conduzida em São João Nepomuceno, na Zona da Mata mineira. O homem de 23 anos foi preso na Zona Norte de São Paulo, capital.

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“A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCESP), por meio de unidade especializada, após trabalho integrado com a Delegacia de Polícia em São João Nepomuceno e o Núcleo de Investigação de Crimes Cibernéticos da Delegacia Regional em Juiz de Fora”, informou a Polícia Civil mineira em comunicado.

O ex-monitor da Escola Municipal Cívico-Militar Três Marias, em São João Nepomuceno, estava foragido da Justiça desde 22 de julho deste ano, quando a 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da cidade expediu o mandado de prisão preventiva contra ele.

Duas ocorrências sustentam denúncia do MP

Em 11 de abril, a Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência como "estupro de vulnerável". A mãe encontrou fotos íntimas enviadas pelo monitor para sua filha de 12 anos. Segundo o registro policial, a menina disse que "manteve relações sexuais" com o homem duas vezes em janeiro deste ano. O monitor, ainda de acordo com a menina, a “assediava” há algum tempo.

Ao decretar a prisão preventiva, o juiz Ricardo Domingos de Andrade destacou que André admitiu ter "mantido relação sexual" com essa aluna.

O homem chegou a mandar mensagens à mãe. "Eu sei que o que eu fiz é imperdoável. Você confiou muito em mim e eu te decepcionei da pior forma que podia, mas nada do que eu fiz foi com a intenção de machucar", disse.

Outro caso foi registrado em boletim de ocorrência em 7 de julho deste ano como "importunação sexual". Um pai flagrou no celular da filha, de 11 anos, mensagens impróprias enviadas pelo monitor. Foi nessa época que a escola ficou sabendo do que estava acontecendo, pois o pai procurou o diretor do colégio.

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O Estado de Minas não conseguiu localizar a defesa de André da Silva Moraes Júnior. O espaço segue aberto para manifestações.