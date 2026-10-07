BH: professor confessa que pediu vídeo íntimo a aluno de escola no Barreiro

Um professor de 39 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil nessa terça-feira (6/10) depois de ser acusado de assediar sexualmente alunos de uma escola na região do Barreiro. O nome da instituição de ensino não foi informado. Em depoimento, ele confessou que pediu conteúdo íntimo a um dos alunos.

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Durante a prisão, também foram apreendidos aparelhos de telefone celulares e outros dispositivos eletrônicos do professor. Até o momento, quatro vítimas adolescentes foram identificadas pela PCMG.

“No ambiente virtual, ele solicitava fotos íntimas e sem roupas dos adolescentes oferecendo vantagens e facilidades em avaliações escolares em contrapartida, além de manter conversas e comportamentos inadequados”, explicou a delegada Marina Prado por meio de assessoria.

À polícia, o homem confirmou parcialmente os fatos. “Ele assumiu ter solicitado vídeos de conteúdo íntimo para um de seus alunos e relatou o ocorrido para um segundo aluno também adolescente, mas negou a prática de favorecimentos”, completou Prado.

Ainda, de acordo com a delegada, o investigado revelou ser dependente químico e que teria confidenciado essa situação, dentre outras, para os alunos por meio das redes sociais.

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O homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da justiça. O material apreendido será submetido à análise pericial e irá integrar a investigação em andamento.