Com 241 casos de sarna e aulas suspensas, Lagoa Santa alerta sobre contágio

Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, decidiu suspender as aulas em toda a rede pública municipal nesta quinta (8/10) e sexta-feira (9/10) após a confirmação de 241 casos de escabiose (sarna humana) na cidade, com 50 registros nas últimas 24 horas. A paralisação vai até 19 de outubro, incluindo o recesso escolar da Semana da Criança que já estava programado.

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Em entrevista ao Estado de Minas, a secretária Municipal de Saúde de Lagoa Santa, Karina Taranto, afirmou que o primeiro registro oficial da doença ocorreu em 18 de setembro na Escola Municipal Mércia Margarida. Após a confirmação em 21 de setembro, segundo ela, o município acendeu o alerta epidemiológico e implementou um posto provisório de atendimento presencial dentro da própria escola.

"Montamos um posto de atendimento na própria escola porque percebemos a dificuldade e até a resistência das famílias em levarem as crianças ao posto de saúde, talvez por desinformação, por acharem que iria sarar sozinho", explicou Karina.

Após o caso inicial na Escola Mércia Margarida – que chegou a registrar mais de 50 contágios em uma semana –, a transmissão se espalhou pela cidade nas semanas seguintes.

Até esta quarta-feira (7/10), o total de casos notificados é de 241. Os registros são concentrados na rede municipal, com apenas um caso confirmado na rede particular.

Pressão dos pais

A decisão de suspender o funcionamento das escolas municipais nos dias anteriores ao recesso do feriado, segundo a secretária, veio da apreensão das famílias dos alunos e da população local.

"A decisão do fechamento da escola foi muito motivada pela insegurança dos pais, apesar de não ter uma orientação sanitária nem da Secretaria de Saúde de Lagoa Santa, nem do Cievs Minas (Centro de Informações em Vigilância em Saúde). Não existe orientação sanitária para que esta medida fosse tomada", afirmou a Karina.

A SMS alerta que a suspensão presencial das aulas dificulta a identificação de novos casos, já que o ambiente escolar atuava como forma de monitoramento de sintomas entre os alunos.

Como se prevenir da transmissão



A secretária Municipal de Saúde de Lagoa Santa explicou os cuidados e recomendações para diminuir o contágio da doença.

Karina Taranto explica que a escabiose é transmitida pelo contato pele à pele ou em contato com tecidos com a presença do parasita, e que a doença não tem cura espontânea e exige o uso de medicamentos e a higienização do ambiente familiar, portanto é recomendado seguir os seguintes passos:

Tratamento médico: diagnóstico em unidade de saúde e uso de medicação prescrita.

Higienização térmica: lavar roupas de cama, banho e uso pessoal em água quente ou passá-las com ferro aquecido.

Isolamento de tecidos: caso não haja acesso a água quente ou ferro, guardar as peças em sacos plásticos fechados por 3 a 4 dias. Sem contato com a pele humana, o parasita morre nesse período.

Nas escolas, a secretária reforça que a instrução para a desinfecção é remover colchões e materiais estofados sem revestimento plástico para evitar a contaminação.

Monitoramento contínuo e recomendação

Durante os dias sem aulas presenciais, a Prefeitura de Lagoa Santa manterá campanhas informativas principalmente nas redes sociais para conscientização e acompanhamento telefônico ativo com os responsáveis pelos pacientes diagnosticados. A contaminação deixa de ocorrer entre 24 a 48 horas após o início do tratamento correto.

Para o retorno escolar previsto para 19 de outubro, a Secretaria de Educação utilizará os dados epidemiológicos para permitir a entrada de alunos liberados e encaminhar casos suspeitos ou sem tratamento iniciado de volta às Unidades Básicas de Saúde (UBS).

A Secretaria de Saúde emitiu ainda uma recomendação explícita para que grupos comunitários, igrejas e associações reprogramem eventos de recreação infantil agendados para o Dia das Crianças.

Caso os eventos sejam mantidos, a orientação é vetar a presença de crianças sintomáticas e suspender brinquedos de contato intenso, como piscinas de bolinhas, pula-pulas e futebol de sabão. (Com informações de Isabella Caixeta)

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro