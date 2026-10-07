Belotur expande experiências do Menuuh em BH; confira as novidades

O projeto Menuuh, que conecta turistas e moradores de Belo Horizonte a experiências gastronômicas, culturais e afetivas, passa a incorporar 20 novas iniciativas ao catálogo a partir desta quarta-feira (7/10), totalizando agora 33 experiências em uma iniciativa da Belotur em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

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As novas experiências turísticas visam aproximar os moradores e turistas de sabores, histórias e iniciativas locais, revelando a identidade da capital mineira a partir do contato direito com seus territórios e empreendedores.

Experiências turísticas

As novidades se somam às 13 experiências que integraram a primeira fase do Menuuh, visando ampliar e diversificar a oferta turística de Belo Horizonte.

As experiências são divididas entre sabores, histórias e encontros. Entre as 20 novas iniciativas, destaque para:

Mineirices: comida com história

Degustação orientada de cafés especiais e queijos mineiros

Sabores e Saberes Ancestrais: vivência gastronômica afro-brasileira

Minas Gerais Negra: uma caminhada pela ancestralidade em BH

“É uma alegria lançar essa segunda edição do Menuuh. Poder construir isso com os empreendedores e colocar essas experiências que quem mora em BH conhece numa plataforma que pode ser comercializada diretamente para turistas e fazer com que as pessoas conheçam e se sintam confortáveis para poder adquirir e experimentar isso, é incrível", afirma o presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel.



Segundo Cruvinel, a aproximação dos empreendedores com o mercado turístico contribui para ampliar a visibilidade dos negócios e criar novas oportunidades de comercialização das experiências. Para ele, esse movimento também fortalece a identidade e a capacidade de inovação da capital mineira.



“A gente desenvolveu o primeiro programa de aceleração e desenvolvimento de experiências turísticas do Brasil. Belo Horizonte foi pioneira. Então, a importância do Sebrae é justamente isso: apoiar os pequenos empreendedores no processo de formatação, seja na narrativa, produção de imagens, na especificação e na aproximação com o mercado. Diante disso, a gente entrega uma rede com 33 experiências turísticas para a cidade de Belo Horizonte nessa parceria com a Belotur, explica o analista de Negócios do Sebrae, Renato Lana.

Barreiras quebradas

Para microempreendedores, o projeto é visto como oportunidade para ampliar os negócios. "É muito importante. Primeiro, porque eu precisava quebrar barreiras. A gente trabalha com turismo de favela, precisava de treino turístico. (O Menuuh) credencia as nossas experiências. Essa parceria com o Sebrae, com a Belotur, é muito importante pra gente. Divulga, amplia e dá credibilidade às nossas experiências”, declarou Rogério Rego, idealizador do Serrão Tui, turismo de base comunitária, especificamente no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Sobre o Menuuh

O Menuuh foi lançado em setembro de 2024 pela Belotur, em parceria com o Sebrae Minas, apresentando uma nova forma de vivenciar Belo Horizonte ao conectar turistas e moradores a experiências gastronômicas, culturais e afetivas por meio de uma curadoria, que agora conta com 33 iniciativas distintas da capital mineira. A ação integra o posicionamento de BH como Cidade Criativa da Gastronomia da Unesco.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro